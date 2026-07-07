Во Владимире пройдет Всероссийский парад семьи

Фото администрации города Владимира.

Ежегодно в России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Накануне праздничные мероприятия прошли в Муроме. В частности, там был установлен рекорд по самой массовой игре в ручеек. В ней приняли участие 1274 жителя города. Достижение официально было внесено в Книгу рекордов России.

Семейный праздник отметят и во Владимире. Площадками для его проведения станет парк Пушкина, библиотеки и Патриарший сад.

В центре молодожены и юбиляры

Главным событием станет Всероссийский парад семьи. В 10 часов в Доме Дружбы состоится чествование семей региона. Также власти вручат орден «Мать-героиня», медали ордена «Родительская слава» и медали «За любовь и верность». После этого в 11.30 начнется Парад семьи на Пушкинском бульваре. В нем примут участие 25 пар молодоженов, заключивших брак в этот день, а также золотые юбиляры. В 12.30 начнется концертная программа, также жители областного центра смогут поучаствовать в мастер-классах и ярмарке мастеров.

Библиотека для детей и молодежи

В детском корпусе на улице Мира в 10.30 пройдет познавательный час с мастер-классом «Маленькое солнце на моей ладошке». В 12 часов состоится творческий час по созданию семейного древа, а в 13 часов – игровой творческий час «Волшебная ромашка». В 14 часов начнется мастер-класс «Букет для мамы», а в 15 часов - праздничная встреча в летнем кружке «Book Garden». Завершится праздничный день семейной викториной «Дом без книги, как день без солнца».

В библиотеке для детей и молодежи открылась тематическая книжная выставка. Фото со страницы библиотеки в ВК.

В молодежном корпусе на проспекте Строителей с 10 до 19 часов будет проходить игра-викторина о семейных ценностях, русских традициях, праздниках и обрядах. Также в это время будет работать тематическая книжная выставка «Петр и Феврония: уроки верности», летний проект «Книжная гримерка» и познавательно-развлекательная игра-викторина. С 14 до 16 часов посетителей ждет игровая программа «Семейные забавы».

Вход на мероприятия бесплатный при наличии читательского билета.

Центральная библиотека

В библиотеке на Суздальском проспекте в 17 часов состоится литературно-музыкальный вечер «Семья – моя Вселенная». Здесь прозвучат стихотворения о родительском доме, тепле домашнего очага и неразрывной связи поколений. За музыкальное сопровождение отвечают участники творческого объединения «Вдохновение».

Патриарший сад

С 13 до 16 часов на территории сада пройдет праздник «Живет в веках любовь и верность». В программе: научные и творческие мастер-классы, аквагрим, народные игры («утка-селезень», «вейся, капустка», «полено», «ленты в поясе», «ручеек», «перетяни канат»), хороводы. Вход для посетителей с детьми бесплатный. Запись на игровую программу по номеру телефона: 77-84-01.

Кинопоказ в парке «Дружба»

Кадр из фильма "Петрушка".

В 21 час на центральной поляне парка «Дружба» состоится кинопоказ российской комедии «Петрушка». В главных ролях: Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов. Фильм рассказывает о талантливом, но очень скромном поваре, который мечтает работать в престижном ресторане. Осуществить мечту ему помогает ожившая кукла Петрушка. Вход свободный.