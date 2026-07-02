Во Владимире на улице Суздальской появятся тротуар и новая парковка

В этом месте планируется организовать новую парковку, а контейнерную площадку убрать во двор. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Владимира Сергей Волков на днях выехал в район Центрального парка культуры и отдыха, где обошел территорию и обратил особое внимание на локацию, расположенную по улице Суздальской.

Речь идет об участке, который начинается сразу за поворотом с улицы Мира. Сейчас там вдоль паркового забора расположен небольшой заездной карман на несколько автомобилей, а вот дальше начинается бардак. Вся территория вплоть до здания Молодежного центра заросла травой и превратилась в участок, где водители прямо в грязь паркуют между деревьями автомобили. Тут же, прямо у проезжей части, много лет стоит контейнерная площадка для жителей ближайших домов. В прежние годы разлетавшийся с этой площадки мусор, как и сами контейнеры, даже частично перекрывали автомобильную дорогу, и без того узкую.

Поглазев на эту печальную картину, градоначальник тут же решил, что неплохо бы здесь организовать нормальную парковку.

- Рассматривается вопрос, чтобы сделать парковочное пространство, а между забором парка и стоянкой устроить небольшой тротуар, чтобы людям удобнее было идти от улицы Мира по Суздальской, и водителям не приходилось бы выходить из автомобилей в грязь, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

По задумке, старый забор парка в этом месте тоже приведут в порядок, дабы он не портила вид, а контейнерную площадку уберут во двор, ибо принадлежит она многоквартирному дому, но стоит почему-то на муниципальной земле. В мэрии отметили, что сами жильцы не против такого варианта, и в ближайшем дворе уже наметили возможные участки, где ее можно поставить.

Здесь сделают тротуар, а забор парка приведут в порядок. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, для жильцов предусмотрен бонус: люди жаловались, что мусор в их контейнеры сбрасывают магазины и частные торговцы, что само по себе неправильно, но теперь им поставят так называемую модульную площадку, которая будет запираться на ключ. Так что все подряд выбрасывать отходы здесь уже не смогут.

Идея позитивная, но пока совершенно непонятно, что при этом станет с деревьями, что там сейчас стоят. Дело в том, что строительство тротуара, а также работы с забором подразумевают наличие техники. А это вполне может привести к тому, что сами деревья и их корневая система может серьезно пострадать. Так что получается, что в угоду удобству Владимир продолжает лишаться зеленых насаждений.

Что до парковки, то предлагается сделать ее платной.

- Есть понимание, что туда приезжают туристы, спортсмены. Но сумма будет небольшая. Скажем так, умеренный ценник. Пока речь шла о 50 или, возможно, о 100 рублях в час, - уточнили в мэрии.

А для удобства жителей по вечерам, ночью и утром стоянка будет бесплатной. Однако в горадминистрации оговорились, что пока решение о платности окончательно не принято и еще будет продумываться.

Власти Владимира отметили, что в данный момент никаких преград для благоустройства этого уголка не имеется, так что если все пойдет по плану и вдруг не обнаружатся какие-то скрытые коммуникации, которые затормозят процесс, новая парковка и тротуар на улице Суздальской появятся уже в 2026 году.