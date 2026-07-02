В 2026 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник восстановит 750 экспонатов

Фото ВСМЗ.

1 июля в России отмечался День реставратора. В честь профессионального праздника Владимиро-Суздальский музей-заповедник поделился планами о сохранении культурного наследия.

С начала этого года сотрудники реставрационных мастерских уже завершили реставрацию 479 музейных предметов. Среди них предметы из фондовых коллекций иконы, археологии, драгоценных металлов, белого камня, старопечатных книг и других.

Среди наиболее значимых отреставрированных памятников — икона «Благовещение» XVIII века, картина Петра Кончаловского «Кофейник, апельсин на ковре» (1938) а также застёжка IX — первой половины X века из коллекции археологических памятников Владимирской области.

Один из наиболее интересных объектов текущего реставрационного сезона — доска от плащаницы Соломонии Сабуровой XVIII века, поступившая в собрание музея-заповедника из Покровского монастыря Суздаля. Этот памятник имеет не только художественную, но и значительную историческую ценность. Соломония Сабурова — первая супруга великого князя Московского Василия III, постриженная в монахини под именем София и в 1526 году сосланная в Покровский девичий монастырь. В ходе лабораторных исследований реставраторы выявили поздние записи на памятнике. Сейчас проводятся пробы по утоньшению покрытия и удалению потемневшей серебряной записи с сохранением поздних буквенных надписей.

Одним из главных направлений работы в этом году является подготовка новой экспозиции Книгохранительной палаты в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Здесь будут представлены уникальные книжные памятники, демонстрирующие развитие русского литературного языка. Многие из них никогда ранее не экспонировались, поэтому перед реставраторами стоит задача в сжатые сроки подготовить памятники к показу широкой публике.

Фото ВСМЗ.

- Сейчас специалисты проводят отбор экспонатов и комплексную оценку их сохранности, а затем они определят необходимый объем реставрационных мероприятий, - говорят в музее.

Всего в текущем году специалисты музея планируют провести реставрацию более 750 музейных предметов.

Надо отметить, что реставрационные мастерские Владимиро-Суздальского музея-заповедника существуют с 1959 года. Сегодня в штате отдела работают 19 художников-реставраторов, аттестованных Министерством культуры РФ.