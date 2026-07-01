Владимирские депутаты предлагают ввести в школы лечебно-диетическое меню

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30 сентября состоялось очередное заседание Законодательного собрания региона. На нем народные избранники одобрили рекомендации депутатских слушаний, которые были посвящены организации здоровьесберегающей среды.

Уроки по методики Базарного

На фоне возрастающих учебных нагрузок общее состояние здоровья детей ухудшается. Чтобы это предотвратить, в школах необходимо применять здоровьесберегающие технологии.

Пожалуй, самым успешным примером может служить владимирская школа №37, где несколько лет назад в несколько классов начального звена внедрили технологию доктора медицинских наук Владимира Базарного.

Инновационный подход включает режим смены динамических поз во время урока: одну часть занятий дети проводят за партой, а другую – стоя за учебной конторкой на массажном коврике. Ребята выполняют упражнения на координацию движения, развитие мелкой моторики, для снятия напряжения с глаз используются офтальмотренажеры. На уроках дети пишут не только в тетрадях, но и на меловой доске – у каждого она своя.

Педагоги в один голос говорят, что, учась по такой методике, дети стали меньше болеть, у большинства из них выровнялась осанка, некоторые сняли очки, ребята стали лучше усваивать материал.

- Необходимо распространить такую практику, увеличить частоту проведения малых форм занятий физической культурой, улучшать состояние медицинских кабинетов, повышать качество питания за счет внедрения индивидуального меню для детей, делать своевременный ремонт объектов спортивной инфраструктуры, - отметили во время слушаний депутаты.

Депутатам показали, как дети учатся по методике Базарного. Фото ЗСВО.

Диетологи и специалисты по лечебной физкультуре

По итогам слушаний Правительству Владимирской области было рекомендовано рассмотреть возможность выделения субсидий муниципалитетам на ремонт и приведение в порядок школьных стадионов, спортивных площадок, бассейнов и спортивных залов, а также дополнительного финансирования для внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях.

Министерству образования региона народные избранники рекомендовали рассмотреть возможность разработки и внедрения механизма автоматизированного мониторинга учебной нагрузки, введение в штатное расписание специалистов по лечебной физкультуре и клинических психологов, организовать курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению «диетология» для медперсонала.

Областной Минздрав должен рассмотреть возможность разработки мониторинга состояния здоровья обучающихся, организовать регулярные выезды ортопедов, окулистов, гастроэнтерологов в школы для ранней диагностики возможных заболеваний, оказать содействие в привлечении диетологов для разработки единых региональных типовых лечебно-диетических меню, дифференцированных по основным группам заболеваний (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, заболевания ЖКТ), а также продолжить работу по дооснащению медицинских кабинетов необходимым оборудованием.

Муниципалитеты, в свою очередь, должны проводить ремонт и обновлять объекты спортивной инфраструктуры, а также создавать здоровьесберегающее пространство.