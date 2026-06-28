Во Владимире обещают увеличить количество пунктов приема старых шин

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации города Владимира 25 июля состоялось оперативное совещание с участием всех руководителей управлений и отделов мэрии. Одним из поднятых главой города Сергеем Волковым вопросом стал вопрос об утилизации отработавших автомобильных покрышек.

Опасные отходы

Старые шины стали головной болью города уже много лет назад, но до сих пор проблема окончательно не решена, и с учетом растущего количества машин она становится все острее. Наиболее наглядно это видно по контейнерным площадкам дворов и частного сектора — почти у любой можно увидеть хотя бы одну-две старые шины, которые могут валяться там месяцами. А у некоторых контейнеров и вовсе вырастают целые шинные завалы.

Дело в том, что региональный оператор «Биотехнологии», занимающийся вывозом твердых коммунальных отходов во Владимире, утилизацией данного вида мусора не занимается. В компании отметили, что вообще никогда не имели дело со старыми покрышками, так как они к ТКО не относятся.

Таким образом, вывоз брошенных шин полностью ложится на плечи муниципалитета. Время от времени власти нанимают грузовики с контейнерами-лодками, чтобы вывозить крупногабаритный мусор и те же самые покрышки. Но такое бывает не часто, и опасные отходы, к коим относятся старые шины, подолгу залеживаются на улицах областного центра.

Кстати, правила благоустройства Владимира вообще запрещают использовать старые покрышки в городе, в том числе в благородных целях, превращая их в клумбы. Это правило действует давно, но пока его эффективность почти нулевая. В мэрии признались, что зафиксировать подобное нарушение крайне сложно, поэтому и наказать кого-либо затруднительно.

План действий

Глава города Сергей Волков в ходе состоявшегося совещания поручил подчиненным проработать вопрос об утилизации старых шин, причем проработать не с кем-то, а с шиномонтажными мастерскими.

- Дело в том, что именно при шиномонтажах жители, как правило, оставляют старые покрышки, и с ними необходимо взаимодействовать, - объяснила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Впрочем, главным посылом все-таки стал вопрос об увеличении числа пунктов, куда бы люди могли привозить отработанные покрышки. Сейчас в городе существует лишь одна такая приемка, и находится она на улице Добросельской, 230. Однако уже теперь властям понятно, что одного пункта приема на весь город явно недостаточно.

В связи с этим в течение ближайших двух недель сотрудники профильных управлений горадминистрации должны провести аналитическую работу и составить первоначальный план действий, обозначив, сколько пунктов сбора и в каких конкретно местах необходимо открыть, а также, по возможности, понять, кто этим вопросом должен заняться в качестве исполнителя.

В мэрии заметили, что сейчас процесс находится на самом начальном этапе, и работы впереди много. Кстати, в горадминистрации намерены актуализировать и правила благоустройства, чтобы можно было наконец-то наказывать нарушителей запрета использования старых покрышек.

Вероятнее всего, уже к августу в этом вопросе появится определенность.