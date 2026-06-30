Во Владимире в микрорайоне Лесной появилась своя «Промплощадка»

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Владимира Сергей Волков 29 июня подписал постановление, согласно которому в микрорайоне Лесной была создана новая локация. Она получила звучное название «Промплощадка Лесной».

Данное предложение рассматривалось на городской топонимической комиссии в рамках обсуждения устава Владимира и его генерального плана. К постановлению приложена карта, на которой обозначена территория всей «Промплощадки».

Согласно данной карте, земли новой локации раскинулись в западной части Лесного и охватывают территорию в три раза большую, чем сам микрорайон.

С южной стороны «Промплощадка» ограничена федеральной трассой Р-132 «Золотое кольцо», с северо-западной — железной дорогой. Кроме того, именно на ее территории оказались строения и объекты, некогда принадлежавшие свиноводческому комплексу «Владимирское», обанкротившемуся несколько лет назад.

Можно было бы предположить, что власти города решили создать действительно новую промышленную площадку или особую экономическую зону для привлечения инвесторов и строительства новых предприятий. Однако в мэрии областного центра объяснили, что индустриального прорыва не ожидается: тут вопрос лежит чисто в градостроительной плоскости и связан не с инвестициями, а с генпланом.

- Для того чтобы давать какие-то топонимические названия, сперва необходимо дать наименования кварталам. После этого можно будет также давать уже названия улицам и объектам. Таким образом, это не означает, что на данной площадке будут строить какие-то заводы или предприятия. Там могут располагаться, например, даже магазины, - объяснила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Простыми словами, звучное название «Промплощадка Лесной» дано полю, которое отныне стало одним из кварталов Владимира. А так как формально квартал теперь существует, то теперь там можно спокойно что-то строить. При этом в мэрии заметили, что пока застройка этой локации - перспектива далекого будущего.