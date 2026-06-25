На реконструкцию железнодорожного вокзала во Владимире не хватает денег

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О реконструкции владимирского железнодорожного вокзала заговорили еще три года назад. Его интерьер должен был кардинально поменяться – внутри планировали установить эскалаторы и лифты, перенести кассы в центр зала, оборудовать зал повышенной комфортности, поменять отделку пола, потолка и стен.

Самые жаркие споры велись вокруг внешнего вида вокзала. Общественности не понравилась идея менять белокаменную облицовку на керамогранитные плиты. Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский объяснил, что по закону необходимо поставить 15-сантиметировый слой утеплителя, а под старый камень сделать это невозможно.

На тот момент планировалось завершить реконструкцию к июню 2024 года, когда праздновалось 1000-летие Суздаля. Увы, юбилей города-музея прошел, а вокзал каким был, таким и остался. Тогда дату его обновления сдвинули к юбилею маршрута «Золотое кольцо России», но по всей видимости и к 2027-му году внешний вид вокзала не поменяется.

проект реконструкции вокзала

- На сегодняшний день у РЖД нет финансирования для капитального ремонта железнодорожного вокзала, хотя проект сформирован и в мае прошел экспертизу. Финансирование будет рассмотрено на 2027-й год, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Олег Табунщик.

- Этот вопрос мы держим на контроле. Сейчас у нас ремонтируется привокзальная площадь, в планах – ремонт автовокзала. Поэтому мы поставили задачу – представить нам дорожную карту по реконструкции железнодорожного вокзала, - добавил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Перцев.

Надо отметить, что зимой прошлого года на вокзале станции Владимир началась реконструкция платформы №3. Планировалось, что специалисты обустроят навесы и антискользящее покрытие, а также поставят новое освещение, системы оповещения и безопасности. После этого должны были демонтировать старый спуск на платформу и установить новые лестницы и лифты, а также эскалаторы.

Однако на сегодняшний день работы на платформе не ведутся, и когда они возобновятся – неизвестно.

- Было выделено финансирование на проведение демонтажных работ. После того, как вскрыли платформу, пришлось рассмотреть ряд других технических решений. Но у нас есть надежда на то, что в 2026 году ГЖД приступит к завершению работ, - резюмировал Олег Табунщик.