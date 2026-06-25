Во Владимире будут строить дорожки для самокатов и зарядки для электромобилей

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В ходе заседания Совета народных депутатов Владимира, состоявшегося 24 июня, одним из вопросов стали изменения в нормативы градостроительного проектирования муниципалитета, утвержденные 26 декабря 2023 года за номером 177. Изменения касаются электромашин и средств индивидуальной мобильности — самокатов, сигвеев и гироскутеров.

Электромобили и школьные парковки

Первое новшество затронуло раздел, касающийся объектов дорожного сервиса. Отныне при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте автозаправочных станций, а также на стоянках техобслуживания и парковках, расположенных на улицах города, придется предусматривать зарядные пункты для электромобилей. Причем расчет оказался таков, что под «электрички» придется оставлять не менее 5 процентов от общего числа парковочных мест, а в общественно-деловых зонах не менее 10 процентов.

При этом новые правила гласят, что тип зарядных устройств и их количество можно будет корректировать в зависимости от спроса на услуги зарядки. Сюда же добавили указание оставлять для инвалидов-колясочников не менее одного места для зарядного устройства, либо заправки иным топливом, на АЗС.

Кстати, в школах и детских садах тоже отныне предусмотрена организация зарядок для электротранспорта, однако при условии, что парковочные места будут находиться на стоянках, а не в каком-то другом месте, например — вдоль дороги. Сами стоянки должны располагаться за пределами образовательного учреждения.

При этом добавилось разрешение организовывать при школах и детских садах места для кратковременной остановки, чтобы родители могли привозить детей. Их будут делать из расчета одно место на 100 учеников в школе, или одно место на 70 дошколят в детском саду.

Если же территория вокруг не позволяет высаживать детей за забором, допускается организовать места посадки-высадки на территории учреждения.

Специальные полосы

Однако главным образом изменения коснулись судьбы средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Раньше в градостроительных правилах речь шла исключительно о последних, но прогресс на месте не стоит, так что властям пришлось вписать туда и СИМ.

В мэрии оговорились, что под СИМ понимаются средства с двигателем, имеющие одно или несколько колес и предназначенные для одного человека: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие. А вот велосипеды, электровелосипеды, а также средства передвижения инвалидов к СИМ уже не относятся.

При школах теперь допускается размещать парковки для кратковременного хранения велосипедов и СИМ из расчета 10 мест на 100 учеников. Подобные места должны быть защищены от дождя и снега, а также оборудованы устройствами для сохранности и камерами видеонаблюдения.

Более того, отныне в жилых зонах, а также в общественно-деловых и производственных кварталах придется обеспечивать возможность проезда велосипедистов и водителей СИМ.

Для этого под всю эту технику должны предусматривать специально выделенные полосы как на улично-дорожной сети, так и в жилых зонах.

Велосипедные полосы организуют из расчета 1500 велосипедов в час на полосу с односторонним, и 1000 велосипедов в час на полосу с двухсторонним движением. Для удобства правила разрешили устраивать полосы для велосипедистов и СИМ по краям проезжих частей и дорог местного значения. Ширина такой полосы должна быть не менее 1,2 метра при движении в направлении потока, и 1,5 метров, если ехать против потока.

Вне проезжей части

А на магистральных улицах можно делать не просто полосы, а полноценные велосипедные дорожки, выделенные разделительными буферами. В зонах отдыха велодорожки также допускаются, но обязаны быть изолироваными от пешеходов. Если же полосу выделили на тротуаре, то она не должна иметь ширину не менее 1 метра.

Велосипедные дорожки предписано создавать в виде взаимоувазянной сети, причем в случае наличия таких дорожек по другим территориям на велосипеде уже не поедешь.

Велодорожки должны располагаться вне проезжей части возле тротуара, но в обязательном порядке должны быть от них отделены. Для этого можно использовать элементы благоустройства, какие-либо технические средства, либо просто построить велодорожку разной высоты относительно дороги или тротуара. Главное, чтобы разделительная полоса получилась не менее 0,5 метра.

Впрочем, это не значит, что в ближайшее время во Владимире начнется строительство электрозарядок и велодорожек: нормативы, в которые были внесены изменения, разработаны на расчетный срок до 2041 года.