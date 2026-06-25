Партия «Новые люди» провела во Владимире фестиваль для старшего поколения «Время знакомиться»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Организатором выступило региональное отделение партии «Новые люди», которое развивает программу активного долголетия «Жить по-новому».

Программа фестиваля включала творческие мастер-классы и большой концерт, на котором выступила группа из Мурома. Также для гостей организовали зоны отдыха, фотозоны и станцию, на которой каждый желающий мог познакомиться с другими гостями фестиваля.

- Во Владимире не так много мероприятий, ориентированных именно на людей серебряного возраста. Такие фестивали - это важный шаг к тому, чтобы жизнь людей старшего поколения стала ярче и насыщеннее, чтобы у них появлялись дополнительные возможности для творчества и общения. Спасибо всем, кто на фестивале поделился с нами своими идеями по развитию проекта у нас в регионе, обязательно учтём их, - отметил руководитель партии «Новые люди» во Владимирской области Данил Котлер.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В партии «Новые люди» отметили, что подобные мероприятия для старшего поколения проводятся на постоянной основе. Программа активного долголетия «Жить по-новому» включает музыкальные фестивали, бесплатные кинопоказы, мастер-классы и даже спортивные соревнования, рассчитанные специально на людей старшего поколения. Кроме того, для них проводят образовательные встречи. Часто людям старшего возраста сложно освоить современные технологии. Сторонники «Новых людей» помогают им разобраться, как, например, оплатить услуги ЖКХ, не простаивая в очереди, или записаться на приём к врачу с помощью смартфона.

Во Владимирской области партия «Новые люди» также предлагает создать аналог «Пушкинской карты» для людей старшего возраста. С помощью этой карты они смогут бесплатно или с существенной скидкой посещать выставки, кино, театры и другие культурные мероприятия.