Владимирские общественники раскритиковали восточную часть трассы М-7

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Владимирская межрегиональная общественная организация «Народный контроль» подвела итоги проекта, который претворяли в жизнь в течение года. С лета 2025 года общественники выезжали на трассы М-7 и М-12 во Владимирской и Нижегородской областях и обращали внимание на самые разные нюансы.

Три округа

Проект назывался «Трасса: качественное моторное топливо и безопасные федеральные дороги». Главным образом представителей общественности интересовало качество топлива на автозаправочных станциях, состояние дорожного полотна и безопасность движения.

Председатель правления «Народного контроля» Алексей Смирнов сразу отметил, что по состоянию топлива не только М-7 «Волга», но и остальные уголки Владимирской области нареканий не вызвали: лабораторные исследования показали, что бензин и дизель в порядке как на крупных, так и на частных АЗС. Что до платной автодороги М-12 «Восток», то к ней вообще никаких замечаний не предъявили, если не считать того, что там маловато заправок.

А вот с безопасностью дорожного движения на М-7 «Волга» все не так радужно. Общественники обследовали эту федеральную трассу от Покрова до Лысковского района Нижегородской области и пришли к неутешительному выводу: наибольшие нарекания вызвало состояние дороги именно на владимирской земле.

- Мы видим, что М-7 во Владимирской области обслуживается намного хуже, чем в Нижегородской, и это грустно, - констатировал Алексей Смирнов.

Председатель общественной организации добавил, что больше всего замечаний пришлось именно на восточную часть региона: Ковровский, Гороховецкий и Вязниковский округа. Даже в Камешковском округе ситуация лучше. Впрочем, из этого списка выбивается Южный обход Владимира, который тоже в последнее время постоянно находится в состоянии ремонта. Алексей Смирнов добавил, что заметное ухудшение состояния дорожного полотна бросается в глаза почти сразу после переезда моста через Оку под Гороховцом.

Дело в подрядчике

Отвечая на вопрос о причинах такого состояния дороги в регионе, эксперт в шутку вспомнил высказывание экс-председателя горсовета Владимира Ольги Деевой, в свое время также шуточно заявившей, что в областном центре не приживается асфальт.

- Не знаю почему, но качество обслуживания страдает именно в Вязниках и Гороховце. И если в Гороховце сама гористая конфигурация дороги предполагает подъемы и торможения, поэтому большегрузы ее разбивают, то в Вязниках все пологое. Даже в Покрове, Петушках и Подмосковье таких проблем нет, - заметил общественник, признавшись, что однажды сам стал жертвой колдобин на М-7, пробив под Вязниками сразу два колеса.

Алексей Смирнов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Народного контроля» отметил, что эту ситуацию можно объяснить лишь одним фактором: разными подрядчиками, работающими на обслуживании трассы на разных ее участках.

К сожалению, пока во Владимирской области одну из главных федеральных трасс обслуживают недостаточно хорошо. Как известно, у нас подрядчиком была компания «ДЭП-7», у которой возникли большие финансовые трудности, и минувшей зимой после снегопадов М-7 превратилась в месиво изо льда и снега.

Снег на обочинах

Что касается прочей инфраструктуры, то особенных замечаний со стороны общественников не было, если не считать стыковые участки дороги — выезды с АЗС, предприятий, либо примыкания к региональным трассам. Именно на этих локациях чаще всего наблюдается ухудшение состояния дорожного полотна, и по всем фактам общественная организация направляла информацию в Госавтоинспекцию.

Также был случай, когда минувшей зимой грейдеры в Ковровском округе умудрились засыпать снегом автобусные остановки на М-7, да и вообще все обочины, так что даже остановиться по необходимости оказалось негде. Однако Ковровская Госавтоинспекция среагировала быстро, и дорогу привели в порядок.

В целом же по результатам работы общественников сотрудники ГАИ внесли дорожникам четыре предостережения, которые касались состояния дороги именно в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком округах. Вместе с тем, худшим из худших этот кусок М-7 общественники называть не спешат.

- Все относительно. Я выделил участок «Ковров-Гороховец-Вязники», который был разбит именно в весенний период. Но если поедете там сейчас, все более-менее нормально, поставили заплатки. Но сравнивать наш регион с Московской, Нижегородской и Ивановской областями я бы не стал. Сравнил бы с Ярославской — у нас лучше, чем в Ярославле, но там больший поток машин, - заключил Алексей Смирнов.

Напоследок общественник заметил, что произошедшая смена балансодержателя федеральных трасс региона с ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» на ФКУ Упрдор «Россия» вряд ли в корне исправит ситуацию, ведь все заключается именно в подрядчиках на местах.