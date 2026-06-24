Во Владимире из Верхнего пруда за ДТЮ вывезли 10 тысяч тонн ила и грязи

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На днях мы писали о том, что переселение рыбы из Среднего и Нижнего прудов за ДТЮ отложено на некоторое время. Тем не менее, благоустройство территории продолжается, хотя и с некоторым отставанием от первоначального плана.

Глобальные мероприятия

Работы непосредственно на территории садов за ДТЮ стартовали ровно год назад. В первую очередь подрядчик, которым выступило АО «ДСУ-3», занялся строительством дороги от Октябрьского проспекта до улицы Пушкарской, а также осушил Верхний пруд, откуда заблаговременно переселили рыбу.

После перерыва на зиму работы возобновились, и теперь владимирцы могут видеть тяжелую технику, работающую там, где недавно росли деревья и стояли воды Верхнего пруда. Однако пока особенно глобальных работ на объекте нет. В подрядной организации уточнили, что сейчас специалисты заняты формированием так называемой «полки» для тротуара, который пройдет вдоль улицы Мира напротив здания областного правительства.

Кроме того, работники занимаются мульчированием деревьев и перевозят с базы подрядчика шпунт, который и будет держать тротуар напротив Белого дома. Помимо этих трудов, специалисты заняты на том самом Верхнем пруду, воду из которого спустили в 2025 году. Все три водоема — Верхний, Средний и Нижний, предстоит серьезно почистить и облагородить.

- На данный момент мы вывезли более 10 тысяч тонн донных отложений — ила, грязи, мусора, - уточнили в АО «ДСУ-3» и добавили, что это еще далеко не конец данной работы.

Однако пока что другие глобальные мероприятия в садах не ведутся. Всему виной тот факт, что подрядчик ожидает изменений в контракте и в проекте благоустройства. Сейчас этим вопросом занимается мэрия. Пока на руках специалистов не будет актуальной документации, подрядчик не сможет даже купить плитку для тротуара, ибо нет ясности, какой конкретно материал нужен. Поэтому, по прогнозам «ДСУ-3», новые планы можно будет строить приблизительно через месяц.

Три водоема

В горадминистрации Владимира подтвердили информацию о проводимых изменениях в документации.

- Лучше подойти к этой истории обстоятельно и сделать корректировку сейчас, чем вносить изменения уже после реализации проекта, - объяснила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии отметили, что поправки документации займут две-три недели, так что к середине июля работы должны возобновить. Если ничего не изменится, подрядчики в текущем году должны закончить работы по берегоукреплению Верхнего пруда и обустройству набережной вокруг него. Только после этого дойдут руки до Среднего и Нижнего прудов, из которых сперва потребуется отселить рыбу. В «ДСУ-3» заверили, что сейчас никаких работ на этих водоемах не ведется.

Опять же, если ничего не изменится, на Средний и Нижний пруды техника придет в 2026 году, но позднее — точных сроков пока не существует.

Так что ждать скорого благоустройства всей территории садов за ДТЮ не приходится, ведь разные мелочи увеличивают время реализации задумки. Стоит напомнить, что проекта благоустройства самого парка тоже пока еще не существует. Его должны создать после того, как разберутся с водоемами.