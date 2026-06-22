Во Владимире переселение рыбы из прудов за ДТЮ вновь откладывается

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На днях владимирцы заметили, что за забором, огораживающим территорию садов за ДТЮ, вновь закипела работа: строительная техника вовсю трудится в районе Верхнего пруда, который год назад остался без воды.

Корректировка

Работы по преображению пространства, которое среди владимирцев принято называть садами за ДТЮ, стартовали 11 июня 2025 года.

Перед их началом специалисты АО «ДСУ-3» приступили к строительству дороги до улицы Пушкарской, в то время как первым этапом стало именно благоустройство прудов, коих здесь три: Верхний, Средний и Нижний. Водоемы принято считать по течению речки Лыбеди, бегущей от «Парка Университет» на восток, к Клязьме.

Начальник городского управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев летом 2025 года рассказывал, что эту работу должны завершить до конца августа 2026 года с перерывом на нерест рыбы, который придется на апрель-июнь, когда любое беспокойство водных обитателей запрещено. Однако уже в марте 2026 года власти начали поиск подрядчика, который должен был скорректировать проект благоустройства водоемов.

В частности, предлагалось попытаться сместить плотину Верхнего пруда ближе к роднику и сделать пруд глубже — с 1,5 до 3 метров. Также рассматривалась возможность строительства верхнего перелива воды через его плотину и, соответственно, внести изменения в технические решения, предусмотренные для Среднего и Нижнего прудов.

Кроме того, необходимо было предусмотреть ряд работ, касающихся тротуаров и пешеходных дорожек. Корректировка проекта должна была завершиться до 29 мая 2026 года.

Новые планы

Изначально предполагалось, что все три пруда будут спущены в 2025 году, а рыбу из них силами Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области вывезут рыбовозами в Клязьму. Но спустить в тот год получилось только один водоем — Верхний. Что же касается Среднего и Нижнего прудов, где обитает большинство местной рыбы, то их осушение отложили до 2026 года.

В ходе своей весенней пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев пообещал, что после нереста стартуют работы по строительству дамбы и набережной вокруг Верхнего водоема. Возможно, пруды получится благоустроить до декабря текущего или до мая следующего года. После этого за ДТЮ на перекрестке двух аллей раскинется крупная площадь, и приблизительно в это же время откроется дорога к улице Пушкарской.

И вот, 10 июня период нереста официально закончился, и техника вышла на объект. Однако переселять водных обитателей в ближайшее время снова не планируется. А значит, и работы на Среднем и Нижнем прудах не начнутся.

- Предварительно, переселение рыбы состоится даже не в этом сезоне, - отметила руководитель региональной дирекции ООПТ Ольга Канищева.

Глава дирекции добавила, что задавала вопрос руководству региона относительно спуска прудов, но оказалось, что сейчас подрядчики действительно будут заняты именно Верхним водоемом. Таким образом, до Среднего и Нижнего в 2026 году попросту не дойдут руки. Так что пока проект несколько затормозился относительно первоначальных планов. Успеют ли вывезти рыбу в мае 2027 года — тоже утверждать пока невозможно.