Владимирский онкодиспансер отправляет больных на исследования в другие больницы

Фото Минздрава Владимирской области.

Попасть к узкому специалисту в больницах Владимирской области – тот еще квест. Однако зачастую промедление может стоить пациенту если не жизни, то здоровья. Особенно, если речь идет об онкологических заболеваниях.

Хождение по кругу

В редакцию «КП» обратился местный житель Иван, который стоит на учете в Областном онкологическом диспансере. После пройденного лечения раз в полгода ему необходимо проходить диагностическое исследование – МСКТ. До недавнего времени никаких проблем, кроме долгой записи, не возникало.

- Все началось с того, что я месяц не мог записаться к онкологу, в регистратуре просто не брали трубку, а через интернет это сделать невозможно. Но однажды мне все-таки повезло, и я попал к врачу. Но на приеме меня ждал сюрприз – онколог сказал, что теперь МСКТ в диспансере мне делать не будут, якобы не хватает врачей. После чего он дал мне направление в больницу на Токарева, хотя по прописке я отношусь к Центральной поликлинике, - рассказывает Иван.

Позже выяснилось, что врач дал пациенту направление не на само обследование, и сначала следует посетить участкового онколога. Тот, в свою очередь, забыл предупредить о необходимых анализах перед МСКТ. Их, к слову, бесплатно сдать нельзя, поэтому отправляют в частную клинику.

- Спустя еще две недели я все-таки получил от городского онколога направление на обследование. Его назначили на 26 июня. То есть получается, что от записи к врачу до диагностики прошло больше двух месяцев! А ведь и это еще не конец. После того, как мне сделают МСКТ, мне нужно прийти за результатами на Токарева, а потом показать их лечащему врачу в онкодиспансер! Какое-то хождение по кругу получается. Зачем все так усложнять? – недоумевает Иван.

Потребность есть, но дефицита нет

Выяснилось, что в конце прошлого года министерство здравоохранения региона утвердило новую схему маршрутизации пациентов. Теперь для проведения диагностических исследований пациентов, действительно, отправляют по месту прописки или в ближайшие больницы, где предоставляют эту услугу.

При этом в ведомстве подчеркивают, что это никак не связано с дефицитом кадров в онкологическом диспансере.

За последние годы онкодиспансер получил несколько единиц высокотехнологичного оборудования. Фото Минздрава Владимирской области.

- В онкологическом диспансере открыты, оснащены, функционируют и полностью укомплектованы кадрами три кабинета мультиспиральной компьютерной томографии. Всего в штате 475 сотрудников, из них 372 медицинский персонал. Существует потребность в таких врачах-клиницистах, как торакальный хирург, радиотерапевт, врач-онколог. В перспективе дооснащения диагностическим оборудованием в рамках национального проекта в 2027 году планируется открытие вакансии «Врач-радиолог». В настоящее время кадрового дефицита врачей в диагностической службе нет, - сообщили на запрос «КП» в региональном Минздраве.

Остается непонятным, чем была вызвана необходимость новой маршрутизации пациентов в другие больницы, если в онкологическом диспансере без провалов работают три кабинета. По крайней мере это никак не упростило жизнь пациентам. Наоборот, получить помощь стало еще сложнее. А учитывая, как стремительно могут прогрессировать онкологические заболевания сами по себе и в период рецидивов, такой формат маршрутизации еще и может привести к потере важных для спасения пациента дней или недель.