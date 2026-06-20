Во Владимире провал на смотровой в парке Пушкина обещают убрать в 2026 году

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

История с ремонтом провала в парке Пушкина на главной смотровой Владимира тянется уже четвертый год, но пока концов ее не видно. Власти областного центра объяснили, что даже после реконструкции стоящего рядом монумента ситуация не сильно продвинулась вперед.

Первые сообщения о проваливающихся перилах на этой локации появились весной 2023 года. Изначально городские власти даже не придавали особого значения этой проблеме, рассчитывая привести все в порядок в рамках текущих работ. Однако вскоре стало ясно, что одним выравниванием плитки не обойтись, и дело затянулось.

Вдобавок рядом мозолил глаза памятник князю Владимиру и святителю Федору, который тоже начал разрушаться, в связи с чем был скован стяжками и огражден забором. В итоге эпопея по приведению центральной смотровой города затянулась на несколько лет.

В конце концов в 2025 году мэрия нашла ярославского подрядчика, который успешно реконструировал памятник, но сам провал так и остался на месте. После многочисленных публикаций и замечаний владимирцев он стал превращаться в местную достопримечательность наподобие той, у которой герой Ильфа и Петрова Остап Бендер собирал плату за вход, «чтобы Провал не слишком проваливался».

Поврежденную локацию с покосившимися перилами и гуляющей плиткой уже давно закрыли деревянным настилом. Плату за вход в «провал» не берут, зато недавно там появился зеленый бинокль, через который любой желающий за умеренную плату может полюбоваться местными красотами. Владимирцы в соцсетях шутят, что таким образом власти собирают средства на ремонт смотровой площадки.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации города Владимира заверили, что бинокль стоит сам по себе и к оплате ремонта не относится, однако заметили, что от планов по реконструкции никто не отказывался. Однако определенности по срокам опять нет.

- Сейчас готовятся документы. Провалы изучали специалисты, которые пришли к выводу, что документацию необходимо доработать. Рассчитываем начать работы в текущем году, но более точных сроков назвать невозможно, - рассказала официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии добавили, что пакеты документов одновременно готовились и на Георгиевскую улицу, и на парк Пушкина, но в последнем все оказалось сложнее, тем более что это объект культурного наследия. Так что опять придется запастись терпением.