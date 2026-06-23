Муромские артисты выступят в Кремле на День семьи, любви и верности

Большого концерта на набережной Оки вновь не будет. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

День семьи, любви и верности в этом году пройдет уже в 18-й раз, а вот статус государственного он получил лишь четыре года назад. Поскольку 8 июля выпадает на будний день, отмечать праздник будут заранее.

Сложная политическая ситуация не позволяет проводить большой праздничный концерт на берегу Оки в Муроме. Поэтому уже в третий раз он состоится в Кремлевском дворце 2 июля, а «Первый канал» покажет его телеверсию в выходные после праздника.

На сцену выйдут Лев Лещенко, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Люся Чеботина, Shaman, Игорь Николаев, Дина Гарипова, Татьяна Куртукова, Ольга Кормухина, Денис Клявер, Александр Маршал, Жасмин, Денис Майданов, Сосо Павлиашвили и другие артисты.

- В этом году мы решили сделать подарок для тех, кто придет на концерт. В фойе дворца будет масштабное иммерсивное театральное представление, посвященное городу Мурому, - рассказал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов. – 150 артистов из Мурома перенесут зрителей во времена Петра и Февронии, Ильи Муромца, князей Глеба и Константина, ратников. Театрализованное представление одновременно будет идти на десяти площадках, и каждому участнику будет выдана карта путешествия.

А 3 июля праздничные мероприятия пройдут уже на родине Петра и Февронии. В этом году основной темой станет – активность и долголетие. В связи с этим в Муроме будет открыт Центр медицины здорового долголетия, где жители смогут получить консультации специалистов. Также состоится акция «Шагаем вместе», будет работать большая выставка продуктов правильного питания и несколько площадок с мастер-классами.

- 4 июля праздник станет уже более масштабным. Мы будем устанавливать рекорд России в номинации «Самая массовая игра в ручеек». На сегодняшний день уже зарегистрировалось больше тысячи участников. Другие развлекательные площадки также будут посвящены семейным рекордам, - рассказал глава округа Муром Евгений Рычков.

Поиграть в ручеек одновременно можно будет на улице Московской (от улицы Войкова до улицы Льва Толстого). Там развернут сразу пять площадок: «Ромашковое счастье» (перекресток улицы Войкова), «Кораблики» (около «Сбербанка»), «Волшебная река» (около «УтроВечер»), «Ручеёк желаний» (около ТЦ «Прогресс»), «Семейный причал» (около Вознесенского собора). Одна площадка вмещает до 500 человек.

Организаторы говорят, что, несмотря на все ограничения, праздник будет ярким и интересным. Афишу праздника обещают опубликовать позже.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По традиции, в праздничные дни в Муроме случается настоящий свадебный бум. В этом году на родине Петра и Февронии решили пожениться 57 пар со всей России. Самая дальняя точка на карте, откуда приехали к нам молодожены, – Ямало-Ненецкий автономный округ.