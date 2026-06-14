На Князь-Владимирском кладбище предлагают создать Стену памяти

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На днях во Владимире состоялась презентация проекта Центральной городской библиотеки по созданию интерактивной карты Князь-Владимирского кладбища. Один из соавторов работы, историк и краевед Валентина Титова, озвучила еще одну идею об увековечивании памяти тех, кто захоронен на самом старом городском некрополе.

Чаще всего Князь-Владимирское кладбище упоминается, как место захоронения известных в регионе и за его пределами людей, среди которых есть ученые, полководцы, деятели культуры и многие другие. Однако Валентина Титова отметила, что только в 90-е годы усилиями краеведов удалось собрать около 5000 имен тех, кто там похоронен, включая рядовых владимирцев.

Все эти имена вошли в отдельную книгу о Князь-Владимирском кладбище и заняли в ней 90 страниц, но с тех пор список все еще пополняется, ведь некрополь и в самом деле очень старый.

- Нам звонят и говорят: «У меня там родственник похоронен», - и сообщают данные, какие могут сообщить. Но молодые родственники иногда не знают ни даты рождения, ни даты смерти, просто знают, что здесь есть могила, - рассказала Валентина Титова.

Краевед добавила, что существует и другая категория людей, которые приезжают во Владимир и обращаются к властям с просьбой поставить на этом кладбище памятник родственникам, которые похоронены где-то в другом месте, однако при жизни являлись жителями Владимира. Увы, статус Князь-Владимирского кладбища, являющегося объектом культурного наследия, не позволяет ставить там памятники без специального разрешения.

Все это натолкнуло историка на мысль об ином способе сохранить память о людях, давно ушедших из жизни, тем более, если они похоронены на Князь-Владимирском кладбище.

- У нас возникла идея, которая, быть может, когда-нибудь осуществится. Мы хотели бы в начале кладбища, около северных ворот, поставить Стену памяти, - объяснила Валентина Титова.

Краевед отметила, что эту идею поддержал известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов, вместе с которым они прошлись по кладбищу и даже продумали возможную концепцию будущей Стены памяти.

Так, предлагается размещать на этой стене памятные именные таблички. Кроме того, тут же должна быть возможность поставить цветок. Таким образом, родственники умерших людей смогут почитать их память.

Впрочем, пока эта идея остается всего лишь идеей. В администрации города Владимира отметили, что сейчас никаких конкретных решений о возможной установке на старом некрополе Стены памяти нет.