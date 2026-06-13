В Суздале открылась самая дорогая парковка во Владимирской области

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Столь радикальную меру городские власти ввели с 10 июня, и эта идея вызвала бурные обсуждения. Мнения по поводу необходимости завышенной платы за право стоянки в центре города-музея разделились.

Право стоянки

Глава города Суздаля Роман Кавинов рассказал, что новая платная парковочная зона «1003» введена на улицах Кремлевская, Алексея Лебедева и Варганова, находящихся в непосредственной близости от Суздальского Кремля. Кроме того, новый ценник установлен на улицах Теремки и Старая, что расположены недалеко от Торговых рядов.

Отныне все желающие оставить здесь машину должны будут платить по 500 рублей в час с 10 часов утра до 21.00, а в остальное время парковаться там можно бесплатно. Исключение не сделано даже для горожан, обладающих специальными резидентскими разрешениями на парковку. Лишь жители ближайших домов смогут оформить себе право ставить по два автомобиля на семью.

- По выходным здесь транспортный коллапс: толпы пеших туристов, кареты извозчиков, бесконечные мелкие аварии. Пробовали ставить шлагбаумы — не работает, - уточнил Роман Кавинов.

Градоначальник заявил, что заранее предвидит возмущения в соцсетях, что никто не сообщил о новшестве заранее, но на самом деле все публиковалось заблаговременно. Более того, он лично ездил на место и провел несколько встреч с жителями указанных выше улиц, которые и попросили ограничить поток машин.

И действительно, суздальцы и гости города восприняли идею по-разному.

«Сделайте вокруг здания администрации парковку с тарифом в 1000 рублей, чтобы тоже ходили пешком. Никакого объяснения тарифу в 500 рублей так и не прочитал, кроме как попытки собирать еще деньги», - заявил в соцсетях главы города пользователь Олег.

«Очень хочется понять, где должны парковать свои машины резиденты, работающие рядом с Кремлем», - поинтересовалась горожанка Светлана.

Однако есть и те, кто не только поддерживает, но даже предлагает более радикальные меры.

«Здесь должна быть только пешеходная зона, и никаких машин», - заявила жительница Суздаля Татьяна.

Кое-кто вообще отнесся к ситуации с юмором, и предложил брать плату также за право посидеть на лавочках, или установить ценник в 1500 рублей в час, чтобы не мелочиться.

Машины и лошади

В администрации Суздаля нам объяснили, что в первую очередь вводили столь высокую плату по просьбе людей, живущих возле Суздальского кремля и Торговых рядов. Эти жители стали «заложниками красоты своего города, ведь поток гостей почти не иссякает».

Кавинов на встрече с жителями. Фото с сайта администрации города Суздаля.

Личные машины кидают, где попало, даже, несмотря на знак у въезда к Кремлю, запрещающий проезд всем, кроме жильцов ближайших домов. Нередко туристы вовсе перекрывают местным жителям выезды с их территории.

Например, был случай, когда одной семье нужно было ехать к врачу, но помешала машина туристов. Последние оставили под стеклом машины номер телефона, но когда им позвонили, те сообщили, что будут только через полтора-два часа, ибо катаются на речном травмайчике.

Кроме того, масла в огонь подливают и земляки, приезжающие на работу в ЗАГС, собственно в Кремль, в музеи, в многочисленные общепиты и торговые точки.

- Поэтому жители просили вообще сделать здесь пешеходную зону, но мы не можем на это пойти, ведь тут размещаются предприятия, да и сами люди перевозят престарелых родственников, - объяснила официальный представитель администрации города Суздаля Светлана Колбина.

В итоге было принято компромиссное решение: движение сделали односторонним, а вдоль ближайших к Кремлю и Торговых рядов улиц устроили парковку с тарифом 500 рублей в час. Власти города заверили, что на других улицах Суздаля подобный ценник вводить не будут.

Кроме того, продумали и парковку для многочисленных гужевых повозок — им отвели место в районе Архиерейских палат. А чтобы не возникало путаницы, в ближайшие дни там будут дежурить сотрудники горадминистрации под руководством заместителя градоначальника, которые направят потоки машин и лошадей, куда следует.

Кстати, в мэрии города-музея заявили, что завышенный тариф это еще не все. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к работе мобильных комплексов фотовидеофиксации — автомобилей с системой «Паркон», которые поедут вдоль Суздальского Кремля и пришлют штрафы тем, кто нарушает правила проезда и стоянки.

Все эти меры направлены на одно — облегчить жизнь тем, кто по воле судьбы имеет дом в центре города. А их землякам, работающим поблизости, власти Суздаля посоветовали искать другие парковки, либо ходить на работу пешком, ведь город совсем небольшой.

Впрочем, сами жители уже звонили в горадминистрацию и заявили, что машин пока меньше не стало.

КОНКРЕТНО

Оплатить парковку в зоне «1003» можно будет исключительно через мобильные приложения или по QR-коду с информационных табло. Установить паркоматы не позволяет охранная зона Кремля. Кроме того, сделать это можно через специальный сайт - https://suzdalparking.ru/.