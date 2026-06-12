Под Суздалем появится туристический маршрут по археологическим раскопкам

Село Кибол. Фото с сайта ИА РАН.

Во Владимирской области о развитии туризма говорят постоянно. Что и понятно – древнерусские памятники архитектуры, город-музей Суздаль, вхождение ряда муниципалитетов в туристический маршрут «Золотое кольцо России». В общем, есть, что развивать. И вот Владимиро-Суздальский музей-заповедник и институт археологии РАН анонсировали появление исторической тропы по Суздальскому ополью.

Хочешь - пешком иди, хочешь - в интернете смотри

Проект основан на археологических материалах, полученных в ходе изучения Суздальского Ополья представителями института археологии. При этом в ВСМЗ и РАН сразу продумали два варианта реализации проекта.

Первый формат предполагает, что вы посетите его на своих двоих. Для этого придется обойти шесть точек, которые являются местами, где располагались древние села Суздальского Ополья. На месте раскопок были установлены информационные стенды-триптихи с описанием и планами памятников, а также фотографиями находок, полученных при раскопках. Больше информации будут давать гиды.

Второй вариант сделан для тех, кому сложно добраться в Суздаль. Ну, или для тех, кому просто больше нравится получать знания в сети. Для них создана цифровая платформа на сайте Института археологии РАН с развернутыми научно-популярными статьями, подробными описаниями находок и точными координатами каждого памятника.

Стоит понимать, что исторические села Суздальского Ополья имеют очень давнюю историю, некоторые из них сохранили культурные слои XI–XII веков. Они сыграли исключительную роль в развитии общества и экономического базиса средневековой Руси и Московского государства. Сейчас эта часть наследия Суздальской земли, в отличие от белокаменных соборов и городских валов Суздаля и Владимира, остается практически неизвестной и невидимой.

- Наш проект призван сделать «видимой» эту страницу нашей истории, показать, каким было далекое прошлое суздальских сел, средневековые предметы, найденные на сельских усадьбах, и представить современные сельские ландшафты как арену большой и долгой истории, - рассказала один из авторов проекта, научный сотрудник отдела средневековой археологии ИА РАН Анастасия Федорина.

Вообще, проект получился масштабным. Над ним работали ведущие представители института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Достаточно сказать, что концепция разрабатывалась с одной стороны непосредственно директором ИА РАН Николаем Макаровым, а также упомянутой ранее Анастасией Федориной, а с другой стороны двумя последними директорами ВСМЗ - Екатериной Проничевой и Алисой Бирюковой, а также заместителем директора музея-заповедника Олегом Рыжковым.

Более 400 селищ

«Суздальская земля» впервые упоминается в середине XII века, как обозначение земель Северо-Восточной Руси, находившихся во владении потомков Юрия Долгорукого. В таком статусе эти земли находились до начала XIV века. Ну, а потом значение Суздаля для истории России стало уменьшаться.

Информационные стенды в селе Туртино в 2026 году. Фото с сайта ИА РАН.

При этом в институте археологии уточняют, что помимо Суздальской земли в широком смысле этого слова, в средневековье существовало и более узкое территориально-административное образование – волость, тяготевшая к Суздалю, находившаяся под его непосредственным управлением. Вероятно, основу «малой» Суздальской земли составляли территории между Клязьмой, Нерлью и Колокшей. Именно их и называют Суздальским Опольем.

В пределах Ополья или на его пограничье находились древнерусские летописные города – Суздаль, Владимир, Юрьев, Мстиславль, Боголюбов. Но основной формой расселения здесь были многочисленные села, определявшие облик культурного ландшафта.

За четверть века Суздальская археологическая экспедиция ИА РАН выявила и исследовала на территории Ополья более 400 средневековых селищ – остатков неукрепленных сельских поселений.

«Их культурный слой хранит остатки домов, предметы повседневного быта, христианские реликвии и другие свидетельства жизни людей в средневековой Руси. Но часть исторических сел имеет непрерывную историю от домонгольского времени до современности. В шурфах, заложенных у современных домов, археологи находят артефакты всех исторических периодов от раннего Средневековья до XX века», - указывают в ИА РАН.

Вот о них и должны рассказать в рамках новой тропы. В рамках первого этапа проекта были выбраны шесть наиболее изученных и значимых поселений Суздальского Ополья: Глебовское, Гнездилово, Кибол, Кидекша, Новоселка Нерльская, Туртино. В материалах, расположенных на сайте ИА РАН, подробно рассказывается об истории каждого села. Предполагается, что со временем проект будет дополняться информацией о других исторических селах территории.

- Суздальское Ополье, оно же Владимирское и Юрьевское, – архипелаг ушедшей Древней Руси, для нас оно как Атлантида. Восполнить утраченное, показать невидимое, увлекательно, умно и красиво рассказать о той традиции, которая существует в пределах территориальных и исторических границ этого культурного центра Северо-Восточной Руси – вот та задача, на решение которой направлен наш совместный проект, - отметил заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе Олег Рыжков.