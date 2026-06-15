Во Владимире на перекрестке «Мира - Октябрьский проспект» уберут фазу пешеходов

Сейчас для пешеходов всех направлений предусмотрена единая фаза. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях администрация города Владимира уведомила о серьезном изменении в работе светофоров, что стоят на большом перекрестке у здания Правительства Владимирской области. Власти сообщили, что с 18 июня там уберут пешеходную фазу.

Единый цикл

Сейчас движение на этом перекрестке состоит из пяти светофорных циклов: зеленый сигнал поочередно загорается для каждого отдельного направления автомобилей против часовой стрелки. Как только все четыре стороны проехали, включается пятая фаза для пешеходов, и люди могут спокойно перейти дорогу в любом направлении, не рискуя попасть под машину.

Теперь же власти предложили следующую схему: пешеходный цикл уберут полностью, и «раскидают» его на четыре автомобильных. Так, при загорании зеленого света с какой-то одной стороны, пешеходам включат зеленый сигнал там, где эта сторона поворачивает направо. Остальным пешеходам надо будет ждать. Чтобы водители ненароком не сбили людей, для автолюбителей повесят новый предупреждающий светофор — стрелочку бело-лунного цвета с изображением пешехода. Такие светофоры водители окрестили «белыми человечками».

В горадминистрации Владимира заявили, что все это делается исключительно с целью повышения пропускной способности перекрестка: общее время пяти фаз составляет 180 секунд, а отныне будет 150. Однако данное решение моментально вызвало шквал критики со стороны горожан.

- Утром от ДТЮ много машин поворачивают направо. Если пересекаться с пешеходами, затор будет огромный! - заявил автолюбитель с улицы Мира Сергей.

- Там теперь дорогу вообще лучше не переходить - и опасно, и слишком долго, - добавила местная жительница Елена.

Перекресток считается одним из самых оживленных в городе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В свою очередь, в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру заявили, что инициатива исходила от мэрии.

- Данное решение принято на городской Комиссии по безопасности дорожного движения. Администрация города считает, что таким образом в определенной степени будет оптимизировано движение, - объяснил заместитель начальника городского отдела ГАИ Дмитрий Саяпин. - Нормативными документами это не запрещено: в одном цикле можно совмещать фазы для пешеходов и транспортных средств. Это уже применяется в ряде случаев у нас в городе. Например: при выезде из микрорайона Энергетик на федеральную трассу Р-132 и на пересечении улиц Погодина и Добросельской.

В Госавтоинспекции добавили, что на практике светофор для пешеходов в таких ситуациях загорается несколько раньше зеленой стрелки для водителей, так что это не должно привести к неприятным неожиданностям, однако заметили, что окончательно судить о верности или неверности этого решения можно будет только через какое-то время.

Противоречие с федералами

Сами владимирские автолюбители, для которых вроде бы и стараются местные власти, уверены, что это новшество очень спорное. С учетом размера и загруженности перекрестка, где потоки наоборот нужно максимально разделять, это может привести к негативным последствиям. Другие наши источники в Госавтоинспекции это мнение разделили. Оказывается, там тоже не все считают решение мэрии правильным.

Дело в том, что на федеральном уровне уже давно дано указание максимально уходить от пересечения автомобильных и пешеходных потоков в целях безопасности, а тут возникает прямое противоречие с этим указанием.

С 18 июня переходить дорогу пешеходы будут там, где машины станут поворачивать направо. Лунный сигнал предупредит водителей об этом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй момент: в ГАИ вовсе не видят никаких проблем в работе перекрестка улицы Мира и Октябрьского проспекта. ДТП там случаются, но для их исключения предлагалось установить комплексы фотовидеофиксации, чего до сих пор не сделано. А заторы там бывают только в пиковые часы, да и то не особенно критичные.

В администрации города Владимира пообещали, что в самое ближайшее время постараются более подробно объяснить, почему вдруг понадобилось менять работу светофора, а также показать, как это будет выглядеть на деле.