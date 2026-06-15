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Общество15 июня 2026 22:00

Во Владимире на перекрестке «Мира - Октябрьский проспект» уберут фазу пешеходов

Это решение вызывало критику со стороны жителей областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
Сейчас для пешеходов всех направлений предусмотрена единая фаза.

Сейчас для пешеходов всех направлений предусмотрена единая фаза.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях администрация города Владимира уведомила о серьезном изменении в работе светофоров, что стоят на большом перекрестке у здания Правительства Владимирской области. Власти сообщили, что с 18 июня там уберут пешеходную фазу.

Единый цикл

Сейчас движение на этом перекрестке состоит из пяти светофорных циклов: зеленый сигнал поочередно загорается для каждого отдельного направления автомобилей против часовой стрелки. Как только все четыре стороны проехали, включается пятая фаза для пешеходов, и люди могут спокойно перейти дорогу в любом направлении, не рискуя попасть под машину.

Теперь же власти предложили следующую схему: пешеходный цикл уберут полностью, и «раскидают» его на четыре автомобильных. Так, при загорании зеленого света с какой-то одной стороны, пешеходам включат зеленый сигнал там, где эта сторона поворачивает направо. Остальным пешеходам надо будет ждать. Чтобы водители ненароком не сбили людей, для автолюбителей повесят новый предупреждающий светофор — стрелочку бело-лунного цвета с изображением пешехода. Такие светофоры водители окрестили «белыми человечками».

В горадминистрации Владимира заявили, что все это делается исключительно с целью повышения пропускной способности перекрестка: общее время пяти фаз составляет 180 секунд, а отныне будет 150. Однако данное решение моментально вызвало шквал критики со стороны горожан.

- Утром от ДТЮ много машин поворачивают направо. Если пересекаться с пешеходами, затор будет огромный! - заявил автолюбитель с улицы Мира Сергей.

- Там теперь дорогу вообще лучше не переходить - и опасно, и слишком долго, - добавила местная жительница Елена.

Перекресток считается одним из самых оживленных в городе.

Перекресток считается одним из самых оживленных в городе.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В свою очередь, в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру заявили, что инициатива исходила от мэрии.

- Данное решение принято на городской Комиссии по безопасности дорожного движения. Администрация города считает, что таким образом в определенной степени будет оптимизировано движение, - объяснил заместитель начальника городского отдела ГАИ Дмитрий Саяпин. - Нормативными документами это не запрещено: в одном цикле можно совмещать фазы для пешеходов и транспортных средств. Это уже применяется в ряде случаев у нас в городе. Например: при выезде из микрорайона Энергетик на федеральную трассу Р-132 и на пересечении улиц Погодина и Добросельской.

В Госавтоинспекции добавили, что на практике светофор для пешеходов в таких ситуациях загорается несколько раньше зеленой стрелки для водителей, так что это не должно привести к неприятным неожиданностям, однако заметили, что окончательно судить о верности или неверности этого решения можно будет только через какое-то время.

Противоречие с федералами

Сами владимирские автолюбители, для которых вроде бы и стараются местные власти, уверены, что это новшество очень спорное. С учетом размера и загруженности перекрестка, где потоки наоборот нужно максимально разделять, это может привести к негативным последствиям. Другие наши источники в Госавтоинспекции это мнение разделили. Оказывается, там тоже не все считают решение мэрии правильным.

Дело в том, что на федеральном уровне уже давно дано указание максимально уходить от пересечения автомобильных и пешеходных потоков в целях безопасности, а тут возникает прямое противоречие с этим указанием.

С 18 июня переходить дорогу пешеходы будут там, где машины станут поворачивать направо. Лунный сигнал предупредит водителей об этом.

С 18 июня переходить дорогу пешеходы будут там, где машины станут поворачивать направо. Лунный сигнал предупредит водителей об этом.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй момент: в ГАИ вовсе не видят никаких проблем в работе перекрестка улицы Мира и Октябрьского проспекта. ДТП там случаются, но для их исключения предлагалось установить комплексы фотовидеофиксации, чего до сих пор не сделано. А заторы там бывают только в пиковые часы, да и то не особенно критичные.

В администрации города Владимира пообещали, что в самое ближайшее время постараются более подробно объяснить, почему вдруг понадобилось менять работу светофора, а также показать, как это будет выглядеть на деле.