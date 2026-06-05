В энергетику Владимирской области вложат три миллиарда рублей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

На Петербургском международном экономическом форуме продолжаются подписания соглашений. И делегация Владимирской области принимает в этом активное участие. 4 июня наш регион достиг договоренностей о сотрудничестве по многим важным вопросам.

Ремонт ЛЭП

В частности, на форуме властями 33 региона были достигнуты договорённости в энергетической сфере. Губернатор Александр Авдеев договорился, что «Россети Центр и Приволжье» направит свыше 3 млрд рублей на реализацию производственных программ во Владимирской области. В этом году компания планирует отремонтировать более 285 километров линий электропередачи. Ключевыми направлениями работы станут модернизация действующих сетей, технологическое присоединение крупных потребителей и повышение устойчивости электросетевого комплекса

Отдельное внимание участники встречи уделили обеспечению электроэнергией крупных инвестпроектов региона. В настоящее время «Владимирэнерго» реализует мероприятия по технологическому присоединению центра обработки данных, новых производственных площадок электротехнического профиля, прорабатывает развитие сетевой инфраструктуры Покровского энергоузла, где сосредоточены предприятия фармацевтического кластера.

А еще в Питере представители Владимирской области договорились о реформировании системы городского общественного транспорта. Сбер будет консультировать регион по вопросам привлечения внебюджетных источников финансирования для обновления подвижного состава и модернизации транспорта. Ещё одно направление сотрудничества – организация городских платных парковочных пространств, включая перехватывающие парковки.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Сотрудничество с Витебском и Ульяновском

А еще 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Авдеев подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве с председателем Витебского областного комитета (Республика Беларусь) Александром Рогожником.

По словам губернатора, сотрудничество с Витебской областью открывает новые перспективы, дополняя уже выстроенное взаимодействие с Минской областью.

- Особенно ценно сегодняшнее соглашение в контексте создания в регионе стекольного кластера и технопарка. Уникальный опыт и передовые технологии ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в производстве композиционных материалов и стекловолокна представляют для нас особый интерес. Объединение усилий позволит создать мощный промышленный узел, стимулировать инновации и укрепить торгово-экономические связи между регионами, – уверен Александр Авдеев.

Впрочем, укреплять взаимодействие между регионами планируется по многим другим направлениям: промышленность, сельское хозяйство, инвестиции и инновации, здравоохранение и образование, культура, туризм и спорт.

Одновременно Владимирская область будет наращивать двухстороннее сотрудничество с Ульяновской областью. Соглашение об этом подписали губернаторы Александр Авдеев и Алексей Русских. В ближайшее время регионы обменяются бизнес-миссиями. Представители Ульяновской области пригласили владимирских коллег познакомиться с экономическим, промышленным и инвестиционным потенциалом своего региона, а также принять участие в форуме «Деловой климат в России», который пройдёт в Ульяновске 4 декабря.

Работа с «Автодором»

Наконец, на ПМЭФ губернатор Александр Авдеев и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон предусматривается в сфере «сбалансированного развития градостроительного и промышленного потенциала нашего региона в зоне тяготения автодорог компании, а также при реализации проектов по строительству и реконструкции федеральных трасс».

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Владимирский губернатор подчеркнул, что валовой региональный продукт вырос более чем на треть за последние три года. По предварительным данным, по итогам 2025 года он достиг триллиона рублей. Это стало возможным в том числе благодаря росту инвестиций, который обусловлен улучшением транспортной доступности области.В частности, речь идет о влиянии трассы М-12 на жизнь региона. Новое соглашение делает ставку на синергию скоростной сети дорог, подготовленных промышленных площадок и льготных режимов для бизнеса.

К сожалению, большей конкретики областным Правительством не дано, поэтому пока можно лишь предполагать, что даст новое соглашение. Во всяком случае, разговоров про скорое появление Северного обхода Владимира в этот раз не прозвучало.