Партия «Новые люди» во Владимире отметила День защиты детей праздниками двора

Фото: Партия «Новые люди»

Региональное отделение партии «Новые люди» организовало два праздника двора, посвященных Международному дню защиты детей. Мероприятия собрали сотни участников - приходили семьями, вместе с бабушками и дедушками или компанией друзей.

Для детей и взрослых организаторы подготовили разные активности: творческие мастер-классы, танцевальных разминках, игры, аквагрим, огромная раскраска и праздник с аниматорами.

- Детство - это время мечтать, пробовать и творить. И сделать начала лета особенным для детворы, видеть её искреннюю радость и улыбки - важно для нас. Именно такие активные каникулы запоминаются на всю жизнь. Мы создаем традиции семейного отдыха, которые помогут детям вырасти здоровыми и счастливыми, - отмечает депутат Совета народных депутатов Владимира и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Данил Котлер.

Фото: Партия «Новые люди»

Большой отклик партия получила от жителей Владимира:

- Так здорово, что проводятся такие добрые мероприятия. Месяц назад мы были в Добросельском парке, участвовали в празднике ко Дню космонавтики, тоже от партии «Новые люди». Мои дети с удовольствием раскрашивали огромную раскраску и участвовали в конкурсах. И сейчас тоже всё на высоком уровне. Аниматоры, подарки, аквагрим. Спасибо, что сделали детям праздник!, - говорит Ирина, многодетная мама и участник мероприятия.

Поддержка материнства и детства - одно из ключевых направлений работы «Новых людей» как на региональном, так и на федеральном уровне. Во Владимирской области партия два года развивает проект «Время мамы» - это бесплатные консультации, лекции и занятия для беременных и молодых мам. Второй проект - «В школе вкусно». Через него партия работает с родительскими комитетами, проводит лекции с нутрициологами и психологами.

Фото: Партия «Новые люди»

На федеральном уровне партия выступила с инициативой выдавать льготную семейную ипотеку до рождения ребёнка. Это поможет родителям решить жилищный вопрос ещё до пополнения в семье.

Также «Новые люди» поддерживают детей постарше: на федеральном уровне мы добились возможности пересдачи одного предмета по ЕГЭ. Сейчас работаем над возможностью пересдачи двух.