Во Владимирской области добавили денег на «скорые» и ремонт «Художественного»

28 мая состоялось очередное заседание областного парламента. Один из вопросов был посвящен бюджету. Об изменениях рассказал министр финансов региона Максим Васенин. Он отметил, что главная задача изменений – перегруппировка некоторых расходов бюджета для выполнения социальных обязательств.

Здравоохранение, культура, спорт

275 миллионов рублей будет дополнительно направлено на приобретение шести машин скорой помощи (в том числе для Областного перинатального центра) и ремонт медицинских учреждений. Например, речь идет о работах в хирургическом корпусе «Красного Креста», о ремонте консультативно-диагностического центра и создание эндокринологического центра в Областной клинической больнице. Также средства пойдут на благоустройство территорий под установку модульных женских консультаций в Киржачской и Селивановской районных больницах.

42 миллиона рублей необходимо выделить на реконструкцию Муромского дома ребенка и строительство инженерный сетей в лагере «Олимп».

- 23 миллиона предлагаем направить на ремонт кинотеатра «Художественный» и разработку научной документации по реконструкции исторического ядра города Владимира, - отметил Максим Васенин.

Еще 49 миллионов рублей пойдут на возведение основания для модульного бассейна в Муроме, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и увеличение объема госзадания для детской спортивной школы по хоккею.

Экономика и привлечение инвестиций

Дополнительные средства решено выделить для развития промышленного сектора. В частности, 524 миллиона рублей пойдут на завершение работ по созданию Муромского промышленного парка точной механики и мехатроники. 115 миллионов в 2026 году и 96 миллионов в 2027 году направят на завершение первого этапа создания коммунальной инфраструктуры в особой экономической зоне «Владимир», которая расположена на территории Киржачского района.

- В 2027 и 2028 годах дополнительно предусмотрены 89 и 149 миллионов рублей на возмещение отдельных затрат промышленным компаниям на создание инженерной инфраструктуры индустриальных парков и наукоемких производствах, - сообщил министр финансов региона.

В рамках комплексного развития сельских территорий предлагается направить 11,6 миллиона рублей на их благоустройство.

Инфраструктура и коммунальное хозяйство

158 миллионов рублей предусмотрено на завершение создания и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые были начаты в прошлом году в рамках нацпроекта. 16 миллионов рублей пойдут на ремонт коммунальных сетей в Гороховце, 9 миллионов выделят на подключение к электрическим сетям в Покровском муниципальном округе в микрорайоне «Черное озеро».

- 45 миллионов предложено направить на приобретение резервной техники в целях минимизации рисков возникновения коммунальных аварий в виде субсидии ООО «Теплогаз», - продолжил Максим Васенин.

Еще 40 миллионов пойдут на приобретение и монтаж пешеходного моста в Муроме в микрорайоне Штап. Чуть больше 10 миллионов рублей предусмотрено на благоустройство сквера «Молодежный» в поселке Красная Горбатка.

41 миллион рублей выделен на капитальный ремонт многоквартирных домов в Камешковском районе.

Кроме того, на ремонт фасада владимирского автовокзала в 2026 и 2027 годах предусмотрено по 18 миллионов рублей. Эти расходы связаны с реализацией масштабного проекта по благоустройству Привокзальной площади.