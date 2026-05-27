С начала года во Владимирской области погибли 19 детей

Учебный год закончился, наступили летние каникулы. А это значит, что дети будут проводить много времени дома и на улице, где их могут подстерегать разные опасности. О том, как их избежать рассказали представители МЧС, Следственного комитета и детский омбудсмен.

Вода не прощает ошибок

В частности, 1 июня стартует купальный сезон. Во Владимирской области планируют оборудовать около 40 пляжей. Но как показывает практика, плавать люди идут туда, где делать этого нельзя.

- За купальный сезон прошлого года на водоемах области погибли 27 человек, в том числе три ребенка. Одного подростка удалось спасти. Во всех случаях причиной гибели стало купание в необорудованных местах, нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых, а также неумение плавать, - рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области Вера Щербинина.

В этом году трагедия произошла в поселке Красная Горбатка на реке Колпь. Там утонул 13-летний ребенок, а его друга удалось спасти. Выяснилось, что дети плавать не умели, а родители даже не знали, что они ушли купаться.

- Как рассказал нам спасенный мальчик, на реке было мелко, и они хотели зайти на песчаный островок посредине реки. Когда дети шли, воды им было по пояс. И неожиданно мальчик провалился в яму, начал тонуть и потащил за собой друга. Одного смогли спасти, а второго – нет, - поделилась подробностями старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Евгения Горина.

Родителей просят еще раз напомнить своим детям правила безопасного поведения на воде и не отпускать их одних на водоем. Все водные объекты будут патрулироваться. За купание в запрещенных местах и нахождение ребенка до 14 лет без сопровождения взрослых родителям либо опекунам грозит административная ответственность. Сумма штрафа – до 4 тысяч рублей.

В Красной Горбатке на реке Колпь утонул ребенок. Фото СУ СКР по Владимирской области.

- В регионе в летнее время ежегодно проходит акция «Научись плавать». Занятия проводятся для организованных групп учащихся в бассейне ВлГУ. Но мы хотим, чтобы муниципалитеты начали эту работу и на пляжах, чтобы во всех местах отдыха был инструктор, который бы обучал детей плаванию, - отметила уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская.

Уголовная ответственность за подаренный мопед

Еще одна опасность - аварии на дорогах. Дети гибнут не только в салонах автомобилей, но и садясь за руль мотоциклов, мопедов, питбайков, подаренных щедрыми родственниками.

22 мая 15-летний подросток, не имея прав, сел за руль мотоцикла. На трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» при обгоне он влетел во встречную машину. Юношу увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти.

- В этом году появилась практика привлечения к уголовной ответственности родителей, родственников или посторонних лиц, которые передали в пользование ребенку мототранспорт и осознавали, что он будет на нем ездить по дорогам, - рассказала Евгения Горина. – Виновному может грозить штраф, исправительные или принудительные работы и даже до одного года лишения свободы.

С начала года было заведено 6 подобных уголовных дел в Гороховецком, Камешковском, Гусь-Хрустальном, Суздальском, Александровском районах и Владимире. Все юные водители попали в аварию и получили разные травмы, один подросток скончался.

Кроме того, увеличилось число ДТП, связанных с самокатами. В прошлом году произошло 38 происшествий с 37 ранеными и 2 погибшими.

- Я часто вижу, как дети едут на самокатах по двое, разговаривают по телефону, не спешиваются на пешеходных переходах. Наверняка, в школах проводились беседы о правилах безопасности, но почему-то эта информация не осела в их голове, - разводит руками Юлия Раснянская.

Москитная сетка спасла жизнь

К сожалению, ни одно лето не обходится без происшествий, связанных с выпадением детей из окон. В прошлом году травмы получили 13 детей, к счастью, все они остались живы.

В этом году произошло уже три происшествия. Самое первое случилось в марте этого года во Владимире. Из окна на шестом этаже выпал трехлетний мальчик. Два других ЧП произошли в мае – в Муроме трехлетняя девочка встала на табуретку, залезла на подоконник и упала, а в Александрове со второго этажа выпал двухлетний малыш. Все дети остались живы, но получили тяжелые травмы.

- Во всех этих случаях дома были взрослые. Они утверждают, что окна были закрыты, и дети сами их открыли. Однако малыши смогли это сделать с помощью предметов мебели, которые стояли рядом с окном, что недопустимо. Также во всех случаях были установлены москитные сетки, которые вылетали вместе с детьми. С одной стороны, это плохо, потому что ребенок думает, что это преграда и опирается на нее, но вот в случае с падением с шестого этажа она помогла спасти ребенку жизнь, смягчив удар. Тем не менее убедительно просим родителей устанавливать на окна специальные замки или открывать окна только на вертикальное проветривание, - подчеркнула Евгения Горина.

- Всего с начала года во Владимирской области погибли 19 детей, причем четверо из них – только за минувшие выходные. Это страшные цифры. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы избежать несчастных случаев, - резюмировала Юлия Раснянская.

К слову, в 33-регионе детская смертность неустанно ползет вверх. Если в 2024 году погибло 33 ребенка, то в прошлом году – уже 43 несовершеннолетних.