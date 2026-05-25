Для обслуживания трассы М-7 во Владимирской области нашли нового подрядчика

Состояние трассы М-7 этой зимой повергло в шок не только водителей, но также чиновников и прокуратуру. Дорога была скользкой, нерасчищенной, что стало причиной более десятка аварий. За состояние трассы отвечала компания ООО «Союз Автодора», которая не справилась со своими обязанностями. После чего контракт с подрядчиком был расторгнут.

В итоге дорогу чистили городские коммунальные службы, а также компания ДСУ-3. И вот, наконец, найден новый подрядчик. Им стала «Владимирская строительная компания», субподрядчиком осталась компания ДСУ-3. Именно они будут обслуживать федеральные трассы М-7 и Р-132 «Золотое кольцо» в нашем регионе.

- Сегодня новый подрядчик оснащается дополнительно новой техникой, специалистами. Первым делом была поставлена задача – навести порядок с разметками, которые все разбиты и не крашеные, с захламленными полосами отвода, отремонтировать остановочные пункты. Также необходимо наметить вопросы по основной трассе. Уже проторговано шесть участков дорог протяженностью 33 километра для капитального ремонта. Работы будут касаться и бордюров, и барьерного ограждения, и остановок, то есть комплексный подход, - рассказал в эфире Центра управления регионом министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев.

Ведомство попросило подрядчика предоставить дорожные карты для контроля и понимания ситуации. Но уже ясно, что ремонт дороге в Покрове задержится, поскольку там до сих пор действует старый контракт. А значит, что сначала его придется расторгнуть, после чего заново делать проект на работы, поскольку он уже устарел, а требования изменились.

- Но это не относится к внешнему наведению порядка, речь в данном случае идет именно о капитальном ремонте, - уточнил Владимир Перцев.

У министра сложилось позитивное впечатление о новом подрядчике, и он надеется, что сложностей не возникнет.

- Эта дорога для нас очень важна. По ней проходит большой трафик, она связана и с туризмом, и с перевозками. – подчеркнул Владимир Перцев.