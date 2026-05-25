Общество25 мая 2026 12:00

Новый мэр Владимира пообещал, что объедет все дворы и устроит сбор жителей

Сергей Волков рассказал, как планирует развивать областной центр
Виктория СУХОВА
Сергей Волков.

Фото: Виктория СУХОВА.

25 мая депутаты горсовета выбрали нового главу Владимира. Как и ожидалось, им стал бывший заместитель губернатора Сергей Волков, который руководил областным центром с приставкой и.о. с февраля текущего года.

В своем выступлении он отметил, что город Владимир – это не просто точка на карте, а колыбель и сердце российской государственности. И для него большая честь и ответственность работать в этом древнем историческом городе.

- Перед нами стоит задача – динамично развивать Владимир, бережно сохраняя традиции и историческое достояние, чтобы город по праву оставался духовным центром России. Наша цель – сделать Владимир благоустроенным, узнаваемым, гармонично сочетающим богатое прошлое и современные тренды развития, - подчеркнул Сергей Волков.

Новый мэр отметил, что за несколько месяцев ему удалось ознакомиться с текущим состоянием муниципальных систем и оценить имеющийся потенциал развития. Приоритетными направлениями в своей работы глава города видит в обеспечении жителей качественной инфраструктурой, в том числе сетью автомобильных дорог, завершении начатых проектов и привлечении средств на новые, создании условий для повышения уровня образования и привлечения педагогов, обновлении инфраструктуры социальных учреждений, формировании туристического облика города, ведении открытого диалога с жителями.

Комплексное развитие территорий

Сергей Волков отдельно остановился на теме строительства жилья. Он сообщил, что в 2025 году показатель по вводу жилья составил 225 тысяч квадратных метров (70 тысяч квадратов – это индивидуальное строительство и 155 тысяч – многоквартирные дома). В этом году необходимо выполнить план в 181 тысячу квадратных метров, однако уже сейчас понятно, что цифры будут больше и сопоставимы с уровнем прошлого года.

Акцент власти делают на комплексное развитие территорий. Появление новых домов позволяет не только расселять жителей из аварийных домов, но и из критериальных, то есть тех, которые еще не признаны аварийными.

- 52 многоквартирных дома в городе, в которых проживает 928 человек, признаны аварийными и подлежат сносу. Цена расселения – примерно 1,5 миллиарда рублей. Программа комплексного развития территорий регламентирует привлечение внебюджетных источников, частных инвесторов. Мы формируем площадки для комплексного развития. На сегодняшний день это основной инструмент для расселения. В микрорайоне Юрьевец проработана и готова к развитию территория площадью 5,7 гектара. В ее границах находится 11 многоквартирных домов, 2 из которых уже расселены, 4 признаны аварийными, оставшиеся аварийными не признаны, - отметил Волков.

В этом году планируется расселить 15 многоквартирных домов, где живут 162 человека. На эти цели предусмотрено 166 миллионов рублей.

20 депутатов проголосовали за Сергея Волкова.

Фото: Виктория СУХОВА.

Благоустройство и дороги

Волков также рассказал, что по программе «Благодвор» уже в ближайшее время будут приведены в порядок 77 дворовых и 11 прилегающих территорий на 423 миллиона рублей. Кроме того, по муниципальной программе отремонтируют 120 объектов, в том числе детских площадок на 51 миллион рублей.

- Наш город нуждается в современных спортивных объектах. В июне намечен старт строительства бегового центра в парке «Добросельский». Также начнем строительство центра бокса, который будет располагаться на стадионе «Юность». Финансирование составит более 38 миллионов рублей, - рассказал Волков.

Не обошел новый градоначальник и дорожную тему. 62 процента владимирских дорог, по его словам, находится в нормативном состоянии, однако эту цифру необходимо увеличить до 85 процентов. В этом году на приведение дорог в порядок уже выделили 335 миллионов рублей, однако сумма будет скорректирована в большую сторону.

- Отремонтируем дорожное полотно на 23 объектах, также планируем обновить пять городских веломаршрутов, на это будет выделено 70 миллионов рублей, - рассказал Сергей Волков.

Коммунальная сфера и транспорт

Новый мэр обратил внимание на износ сетей водоснабжения, который составляет 58,6 процента. Необходимо строительство второй нитки Судогодского водовода, модернизация системы водоснабжения микрорайона Оргтруд и нерлинской очистной проводной станции, замена ветхих сетей.

Что касается транспорта, то будет вестись комплексная работа. Акцент сделают на создании парковок, в том числе платных, пересадочных узлов, закупке подвижного состава. Так, запланировано купить 4 автобуса большой вместимости «Волгабас» на 106 миллионов рублей, а также два троллейбуса на автономном ходу.

В заключении Сергей Волков пообещал, что объедет все дворы, лично изучит состояние всех кровель, подвалов, детских площадок, познакомится со всеми управляющими компаниями, предприятиями города.

«Я – не варяг»

Одним из самых интересных вопросов, заданных депутатами, стал вопрос о том, не помешает Сергею Волкову тот факт, что он – варяг, а жители таких не любят.

- Я не считаю себя варягом, я – гражданин Российской Федерации. Во Владимирской области я живу уже пятый год и достаточно хорошо познакомился с ней и с городом Владимиром. Людям менее интересны наши заявления, отчеты, планы. Жителям нужны дела. Думаю, что от слов мы перейдем к делу, и будет результат, - отметил новый мэр.

Кстати, есть задумка – организовать с жителями города открытые встречи, чтобы каждый мог прийти и задать свой вопрос или высказать предложение. Площадкой таких встреч может стать как театр, так и городской рынок.

- Начнем уже в июле. Это будут ежеквартальные встречи в разных местах города, - поделился планами Сергей Волков.

Что же касается общения с коллегами, то грядут кадровые перестановки.

- Идет реорганизация администрации города. После того, как утвердим структуру, начнем замещать вакантные должности. Изменения будут и в заместителях главы города, и в начальниках управления городской администрации. Но костяк будет сохранен, разбрасываться опытными специалистами не будем. Так, Владимир Гарев станет моим советником, - отметил новый глава города.