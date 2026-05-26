В Суздале представили гастрономический гид по городам Золотого кольца

Гастрономический путеводитель Ultima Guide по знаменитому туристическому маршруту выпустила Яндекс Еда. В него вошли 31 ресторан и 5 баров из восьми городов: Владимира, Ярославля, Суздаля, Переславля-Залесского, Костромы, Иванова, Ростова и Рыбинска. Для пользователей гид — ориентир в локальной гастрономии. Для заведений — возможность быть в числе мест, куда рекомендуют заглянуть. Церемонию награждения финалистов и презентацию путеводителя провели 25 мая в Суздале.

В гиде собраны рестораны разного формата, при этом большинство из них работают в концепции переосмысления русской кухни. В суздальском «Агрономе» готовят из фермерских продуктов, например, рагу из кролика. В костромской «Грозе» по-новому интерпретируют старинные рецепты — от пирога векошника с рыжиками до меренги из лосиного молока. В «Боярах» из Переславля-Залесского подают блины с томленой уткой и уху на копченом бульоне. В ростовском «Птичьем дворе» тема птиц отражена в меню и интерьере. Кухня ярославской «Агапы» работает с ферментированными продуктами, а рыбинского «Супberry» — с блюдами из местной рыбы. По итогам голосования «Рестораном года» стали «Закрома» из Ярославля.

В барный раздел нового гида вошли владимирские заведения «Ром рум» и «Квартирник». Последний получил и звание «Бар года». Среди баров также отмечены ивановский Friedrich и два ярославских проекта — Good Karma Bar и «Брюгге».

— Золотое кольцо — один из главных культурно-исторических маршрутов страны, по которому каждый год путешествуют миллионы туристов. И гастрономия — важная часть этого опыта. Мы видим, как в городах Золотого кольца развивается ресторанная индустрия: шефы работают с локальными продуктами, переосмысляют старинные рецепты, создают проекты с характером. Этот гид — первый, который покрывает практически весь маршрут: путешественнику не нужно собирать рекомендации по отдельным городам, у него под рукой готовый гастрономический путеводитель от Владимира до Рыбинска, — рассказала на церемонии руководитель Ultima Guide Яндекс Еда Валерия Морозова.

Спикер также акцентировала: запуск путеводителя — очередное подтверждение того, что сильная ресторанная сцена давно вышла за пределы Москвы и Петербурга. Команда сервиса внимательно следит за тем, что происходит в регионах, и хочет помогать людям открывать для себя интересные заведения — не только в больших городах, но и на таких знаковых маршрутах.

Методология отбора в гастрогид происходит в несколько этапов. Претендентов отбирают с помощью искусственного интеллекта, мнений гастроэкспертов и пользователей. На первом этапе ИИ проанализировал около 2000 заведений в городах Золотого кольца по более чем 100 параметрам: включая отзывы, посещаемость и частоту повторных заказов. После анализа сформировался список из 503 претендентов. Следующим этапом заведения из списка оценивали пользователи (более семи тысяч человек) и 50 локальных экспертов — за меню, интерьер и атмосферу. Заведения, набравшие наибольшее количество баллов, вошли в гид.