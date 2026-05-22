Масштабное благоустройство центра Владимира займет около трех лет

Золотые ворота обещают освободить от лесов до конца 2026 года. Фото: Виктория СУХОВА.

Несмотря на то, что Владимир является настоящей жемчужиной Золотого кольца, состояние центра города в последние годы оставляет желать лучшего. Жители и туристы уже несколько лет видят на Театральной площади строительные леса.

Губернатор Александр Авдеев пообещал, что благоустройство центральной части не за горами.

Каток как на Красной площади

Золотые ворота, реконструкция которых началась три года назад, должны освободить от строительных лесов к декабрю, однако внутри работы будут продолжаться. Осенью откроется фасад школы №1. После этого начнется преображение Театральной площади.

- В этом или следующем году планируем реконструировать Театральную площадь. Есть замыслы об организации здесь зимнего катка, как на Красной площади в Москве. Театральная площадь стилистически станет частью нового пешеходного маршрута от привокзальной площади через улицу Вокзальную, Годову гору, Палаты, Соборную площадь и далее к областной филармонии. При этом у нас нет желания перекопать сразу весь центр города, это будет неудобно для жителей. Поэтому будут вестись локальные работы – «захватками». На благоустройство уйдет два-три года, - рассказал Александр Авдеев.

Пока будут вестись эти работы, власти обещают спроектировать выход на правый берег Клязьмы. В итоге должен получиться променад из центра города до Загородного парка. На территории появятся беговые, велосипедные и речные маршруты, входные группы и автомобильные парковки с пешими подходами, общественные пространства с зонами для активного и пассивного отдыха, сеть пешеходных дорожек, зона отдыха. Изюминкой должен стать понтонный пешеходный мост в районе тоннеля под железной дорогой. По задумке властей, на берегу Клязьмы со стороны Загородного парка должен появиться полноценный пляж с пунктами проката спортивного инвентаря, летний солярий с шезлонгами и теневыми навесами, лодочная станция с пирсом и прокатом плавательных средств, вейк-парк. Для комфортного отдыха горожан предусмотрены скамейки, беседки, навесы и перголы, площадки для фитнеса и волейбола, детские зоны, места для пикников и киоски с едой. При необходимости могут появиться горки для зимнего и летнего тюбинга, а также веревочный парк.

Работам в парке у ДТЮ помешала рыба

Еще одной точкой притяжения должен стать парк у ДТЮ. Берега укрепят, создадут дамбы, а площадь прудов увеличат в несколько раз. У водоемов обустроят две лодочные станции для проката катамаранов, прогулочные дорожки, место для проведения мероприятий, сделают навес и освещение. Также на территории парка строят дорогу-дублер Октябрьского проспекта, которая соединит улицу Пушкарскую и Лыбедскую магистраль.

Осушать средний и нижний пруды пока нельзя из-за нереста. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В прошлом году осушили верхний пруд, в котором рыбы практически не было. Зато при спуске воды обнаружилось немало мусора, в особенности обуви. Основная часть рыбы живет в среднем и нижнем прудах, которые спустят по очереди.

- Сейчас работы приостановлены, поскольку приток Клязьмы – Лыбедь – относится к системе нерестования. После 10 июня начнется масштабная работа по строительству дамбы и набережной, - сообщил Александр Авдеев. – Первый этап, который включает в себя 30 процентов парка, мы постараемся завершить к декабрю этого года или к маю следующего.

По окончании этих работ вокруг верхнего пруда появится набережная, сзади ДТЮ на перекрестке двух аллей будет одна из крупнейших площадей в городе. Тогда же или чуть раньше обещают запустить дорогу.

Кстати, к благоустройству хотели привлечь китайских специалистов. Сразу несколько компаний из поднебесной приезжали посмотреть на старые сады. Власти обещали провести конкурс и выбрать лучшую концепцию, однако новых новостей по этому поводу пока нет.