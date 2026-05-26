Владимирскую и Ивановскую области свяжут веломаршрутом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжают создавать разнообразные маршруты для туристов. На пике популярности сейчас находится водный и автомобильный виды туризма. Также жители и гости не прочь пересесть и на более экологичный транспорт – велосипед. Именно для таких путешественников создают новые веломаршруты.

- В прошлом году мы обновили велосипедный маршрут «Владимир – Суздаль - Владимир». Он имеет протяженность 102 километра и проходит не по асфальту, а вдоль рек и притоков, аллей и рощ, мимо церквей и храмов. На пути встречаются арт-пространства, видовые площадки и памятники природы, - рассказала министр туризма и предпринимательства Владимирской области Юлия Бояркина в эфире Центра управления регионом.

Более того, каждый год в регионе проходит фестиваль «Велолето». На этот раз он состоится с 5 по 7 июня, при этом 6 июня он станет частью и вторым этапом многодневной велогонки «Россия», которая приурочена к 60-летию Золотого кольца.

- Первый этап велогонки стартовал в Костромской области. На старт вышли более 500 спортсменов и просто любителей велопрогулок. После чего состоялась передача эстафеты во Владимирскую область. В нашем регионе групповая велогонка в один круг длиной 85 километров соединит Владимир и Суздаль. Участие в этих соревнованиях – это отличная возможность для любителей путешествий открыть для себя большую и многогранную Россию, проезжая по городам Золотого кольца. Приглашаем туристов по-новому взглянуть на наш регион! – сказала Юлия Бояркина.

Кстати, к велогонке будет приурочено проведение гастрофестиваля на Торговой площади в Суздале. Это культурно-гастрономическое мероприятие объединит дегустацию уникальных блюд от ресторанов и фермеров, кулинарные мастер-классы и развлекательную программу.

В планах властей – создать межрегиональный веломаршрут между Владимирской и Ивановской областями. Тем более что в этом году восемь городов соседней области вошли в маршрут «Золотое кольцо России» - Гаврилов Посад, Кинешма, Палех, Плес, деревня Холуй, Шуя, Южа и Юрьевец.

- Сейчас мы прорабатываем веломаршрут «Суздаль – Гаврилов Посад». Мы уже проехали по нему вместе с министром спорта Натальей Федоровой. Наша задача – не просто сделать маршрут и велодорожки, а, чтобы люди, путешествуя на велосипедах и открывая для себя новые локации, знали, где им можно остановиться, поесть, отдохнуть, подкачать шины или отремонтировать свой транспорт. Ведь зачастую веломаршруты протяженные, а многие едут семьями, - отметила Юлия Боркина.

Следующая задача – соединить уже Владимир, Суздаль и Гаврилов Посад, а также развивать внутрирегиональные маршруты – в проработке находится веломаршрут «Суздаль – Юрьев-Польский».