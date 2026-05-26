Литературный троллейбус и «бегущая» книга: во Владимире отметят День библиотек

Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки страны – Императорской публичной библиотеки. Сейчас она носит название Российская национальная библиотека.

В этот день все библиотеки города подготовили для читателей праздничные акции. На протяжении уже 16 лет Владимирская областная научная библиотека устраивает для горожан необычную поездку, превращая троллейбус в настоящий читальный зал на колесах. Этот год исключением не станет.

С 11 до 14 часов на внешнем кольце маршрута №8 будет курсировать литературный троллейбус. Узнать его просто – он будет украшен воздушными шарами и плакатами. Экскурсия начнется с Площади Победы – так горожане смогут почтить память владимирцев, не вернувшихся с фронта Великой Отечественной войны. Пассажиры услышат рассказы о подвигах Евгения Пичугина и Николая Гастелло, стихи о войне и ветеранах, узнают интересные истории из жизни легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. По ходу маршрута участники литературного маршрута погрузятся в литературную атмосферу: в салоне будут звучать отрывки из произведений поэтов и писателей, чьи имена вписаны в богатую литературную традицию народов России. Библиотекари поделятся любопытными фактами о национальном многообразии Владимирской области и раскроют краеведческие секреты города. А еще всех ждут веселые литературные конкурсы и викторины: все смогут проверить, насколько хорошо знают русскую литературу и историю родного края! За правильные ответы пассажиры получат памятные сувениры.

Еще одна традиционная акция – «Бегущая книга». С 12 до 15 часов сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи совместно с волонтерами культуры выйдут на улицы города и будут задать вопросы о писателях и их произведениях, библиотеках, а за правильные ответы – вручать сувениры. Встретить их можно будет по маршруту: проспект Строителей – улица Горького – улица Мира – Центральный парк. Финишируют у детского корпуса библиотеки.

Присоединятся к акции и все городские библиотеки. Они выйдут на маршрут чуть раньше, в 11 часов. Их можно будет встретить на площади Победы, у Дома культуры молодежи, у кинотеатра «Киномакс-Руськино», в парке «Дружба» и на Соборной площади (парк Липки).