Власти Владимира обещают не допустить срыва сроков ремонта детского сада №34

На днях администрация областного центра опубликовала постановление, в котором говорится об изменении условий контракта, заключенного с подрядчиком, выбранным на проведение капитального ремонта детского сада №34 на улице Горького.

Напомним, что в нынешнем сезоне во Владимире стартовали капремонты нескольких школ и одного детского сада. По последнему торги состоялись в марте текущего года, и победитель согласился выполнить работу за сумму чуть более чем 90 миллионов рублей. Ремонт он должен полностью закончить до 30 октября 2026 года.

Согласно проекту, специалистам необходимо будет провести 11 видов работ. В их число вошли ремонты кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, а также окон, дверей, фасадов, входных групп, лестниц и крылец. Кроме того, подрядчику предстоит привести в порядок системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, а также выполнить электромонтажные работы.

Изначально контракт гласил, что авансирование не предусмотрено — до конца капремонта строители не должны были получить ни копейки. Однако новое постановление главы города резко изменило ситуацию.

В документе говорится, что подрядчик — компания ООО «Уровень+» - должна получить аванс в размере 30 процентов от стоимости контракта, что составляет 27 миллионов 276 тысяч 56 рублей 82 копейки. Городскому управлению архитектуры приказано заключить с подрядчиком соответствующее дополнительное соглашение.

В постановлении ни слова не сказано о том, в связи с чем власти изменили свое решение и захотели выдать аванс строителям. Однако в мэрии объяснили эту ситуацию.

- Да, действительно были внесены корректировки, законом не запрещается авансирование. Опять же, оно направлено на решение вопросов, связанных с организацией проведения ремонтных работ, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии уточнили, что первая часть работ в детском саду №34, которая заключалась в демонтаже старых систем и конструкций, была успешно выполнена. После этого специалисты подошли непосредственно к началу ремонта. Тут и потребовались средства.

- Те же стройматериалы стоят денег, необходима их закупка и переход непосредственно к ремонтным работам. Поэтому было принято такое решение, чтобы можно было оперативно закупить эти материалы, и не возникло простоя. Тем более, подрядчик хорошо показал себя с точки зрения оперативности при демонтаже, поэтому решили пойти ему навстречу, - добавила Юлия Жирякова.

Власти Владимира подчеркнули — речь не идет о нехватке денег у самих подрядчиков. Тут вопрос стоит в гарантии того, что работы не остановятся, и никаких неприятностей в будущем не произойдет.

Что касается школ, где также проводятся капремонты, то в мэрии затруднились ответить, будет ли авансирование и там.

В любом случае, власти успокоили: согласно данным управления архитектуры и строительства, на всех объектах работы идут по графику, и остается надеяться, что ремонты завершатся по плану.