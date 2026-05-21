Александр Авдеев: «Мы сохраним родильное отделение в Кольчугино»

21 мая в ходе своей пресс-конференции Губернатор Александр Авдеев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в системе родовспоможения в Кольчугинском округе. Поговорить на эту тему он не мог, учитывая уровень скандала, который дошел даже до федерального уровня и который прокомментировали депутаты Госдумы. А поводом стало закрытие с 15 мая родильного отделения в Кольчугинской ЦРБ и создание вместо него родильного зала.

Александр Авдеев в ходе общения с журналистами сказал, что это решение не окончательное, а власти региона пошли на него из-за федеральных же требований. Дело в том, что в декабре прошлого года вышел приказ федерального Минздрава, ужесточающий требования по рискам для беременных женщин. По нему в родильном отделении обязательно должны быть неонатологи, специальная реанимация для новорождённых, маршрутизация пациенток с риском в перинатальные центры и другое. И этим требованиям отделение в Кольчугино не соответствует. Именно поэтому власти и пошли на смену статуса. Но статус может быть возвращён обратно при соблюдении стандартов.

«Мы сохраним это родительные отделение. Сейчас стараемся найти компромиссный вариант. Соответствующее обращение в Минздрав России направили. В любом случае будем поддерживать систему родовспоможения в Кольчугино. Если в родильном зале не хватает специалистов и оборудования, будем обучать специалистов и дозакупать оборудование. По предварительной информации цена вопроса – 167 млн рублей, и мы выделим необходимые средства. Но главный вопрос на сегодня – в кадрах, которые там должны работать по нормативам», – пояснил Александр Авдеев.

Губернатор также отметил, что Кольчугинская центральная районная больница не лишилась лицензии на осуществление деятельности по направлению «акушерство, гинекология», служба родовспоможения в Кольчугино сохранена. Как только учреждение будет приведено в соответствие с федеральными стандартами родильного отделения, его статус будет возвращён.