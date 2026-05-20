В деле экс-главы владимирского минздрава Валерия Янина появилась новая жалоба

Валерий Янин в момент оглашения приговора. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Приговор бывшему министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину вынесли еще 26 марта, но точка в этой истории не поставлена. Защита осужденного и областная прокуратура обжаловали приговор, но до Владимирского областного суда жалобы еще не добрались.

Два документа

Валерию Янину инкриминировали превышение должностных полномочий. Суд признал его виновным в том, что в течение нескольких лет главный врач Александровской районной больницы, а затем уже глава областного минздрава ежемесячно брал по 20 тысяч рублей с двух заведующих отделениями АРБ — докторов Лолахон Сайфиддиновой и Сергея Ломыша.

Дело рассматривалось с 6 ноября 2025 по 26 марта 2026 года, и в результате судья Октябрьского районного суда Денис Синицын приговорил Валерия Янина к 5 годам колонии общего режима, также лишив его на 2 года права занимать руководящие должности на госслужбе.

В зачет срока пошло время нахождения экс-министра в следственном изоляторе, так что к тому моменту он уже официально отбыл 9,5 месяцев от своего срока.

Адвокат Валерия Янина Михаил Овчинников прямо в зале суда заявил, что защита обязательно обжалует приговор, так как изначально адвокаты и вовсе просили оправдать экс-чиновника. Прокуратура Владимирской области в лице гособвинителя Ильи Шмакова наоборот настаивала на более суровом наказании, но после приговора отметила, что примет решение об апелляции позднее – после ознакомления с полным текстом приговора.

И 6 апреля в Октябрьский районный суд Владимира поступила апелляционная жалоба от защитников Янина, а 10 апреля с аналогичным документом явилась прокуратура. Обе жалобы приняли к рассмотрению.

Затем сторонам дали время до конца месяца на представление возражений, после чего в деле экс-министра возникла длительная пауза.

Совещательная комната

Во Владимирском областном суде 20 мая уточнили, что пока еще материалы уголовного дела в отношении Валерия Янина им не поступили и находятся в первой инстанции — в Октябрьском районном суде.

Что касается Октябрьского райсуда, то там рассказали, что 12 мая Валерия Янина привозили во дворец правосудия, где он знакомился с материалами уголовного дела. После этого, уже 18 мая, его адвокат Михаил Овчинников подал вторую апелляционную жалобу, суть которой не раскрывалась. Впрочем, завесу тайны приоткрыл сам защитник бывшего главы минздрава.

- Эта жалоба касается того, что судья слишком мало находился в совещательной комнате, - рассказал Михаил Овчинников.

Валерий Янин и его адвокаты Михаил Овчинников и Филипп Багрянский (слева). Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Речь идет о том, что 26 марта судье Денису Синицыну потребовалось не больше часа, чтобы вынести Янину приговор. Защитник полагает, что этого времени слишком мало на написание столь внушительного документа, так что есть основание предполагать, что текст был составлен заранее. Кроме того, адвокат добавил, что в будущем намерен подавать и другие жалобы. Что касается его подзащитного, то он уже закончил ознакомление с материалами уголовного дела.

Как бы то ни было, все это несколько затягивает пересмотр дела — как только будут соблюдены все процессуальные формальности, и оно, наконец, доберется до Владимирского облсуда, у последнего будет до 30 суток, чтобы назначить дату и приступить к апелляционному рассмотрению. До этих пор Валерий Янин продолжит находиться в СИЗО Владимира. Очевидно, что теперь он посетит областной дворец Фемиды не раньше грядущего лета.