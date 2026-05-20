Во Владимире вновь выберут самую красивую деревню

Жители деревень стараются удивить членов жюри.

20 мая во Владимирской области стартовал конкурс «Самая красивая деревня-2026». В этом году он будет проводиться уже в двенадцатый раз и обещает стать не менее масштабным, чем в прошлом. Напомним, в 2025 году участие в конкурсе принял 81 населенный пункт со всех уголков региона.

Поиск конкурсантов

- Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно заполнить заявку, в которой необходимо ответить на несколько вопросов – количество жителей, год основания села или деревни, его краткая история, и главное не забыть оставить контактные данные. Как правило, мы принимаем заявки от всех желающих, еще никому не отказывали. Правда, в прошлом году получилось так, что от одного и того же населенного пункта пришло сразу две заявки. К этому надо относиться внимательно, - отметил председатель жюри конкурса Вячеслав Картухин.

По традиции, принять участие в конкурсе смогут населенные пункты численностью до 500 жителей и от 500 до 4500 человек. Заявку подает староста деревни или инициативная группа жителей.

После того как будет сформирован список участников, члены жюри посетят все деревни и села вне зависимости от их количества. По приезду они будут оценивать состояние историко-культурных достопримечательностей, красоту населенного пункта, отношение к традициям, уровень проведения культурных мероприятий и, конечно же, активность самих жителей.

- Когда мы приезжаем, для нас устраивают настоящий праздник. Помню, как нас встречали и на лошадях, и байкеры на мотоциклах, а уж хлебом-солью всегда угощают. Конкуренция с каждым годом растет. Тем не менее мы никого не оставляем без награды, - отметил Вячеслав Картухин.

Конкурсы и номинации

В этом году организаторы решили провести специальный конкурсы. Один из них – конкурс символов – герба и гимна населенного пункта. Для участия в нем необходимо прислать рисунок геральдического символа и его объяснение, а также текст и аудиозапись гимна.

- Еще одно новшество – фотоконкурс «Жизнь деревни». Если в прошлом году мы просили прислать интересные фотографии жителей, то сейчас решили расширить тему. Но чтобы мы не утонули в снимках, необходимо отправить нам не более трех фотографий. К церемонии награждения мы подготовим выставку из присланных работ, - рассказал председатель жюри.

По инициативе митрополита Никандра было принято решение провести также конкурс уличных стендов с историей населенного пункта «Путешествие сквозь эпохи». Члены жюри будут оценивать не только информативность и визуальное оформление, но и его интерактивность.

Новый конкурс будет проводиться среди самых юных жителей села – до 14 лет, также лучших определят в конкурсе на наличие и состояние инфраструктуры пожаротушения.

Призовой фонд конкурса будет на уровне прошлого года и составит около 2,5 миллионов рублей. Все это средства спонсоров.

- Обладатель Гран-При получит 300 тысяч рублей. Но у нас может быть и несколько победителей, как в прошлом году. За первое место присуждается 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч, а за третье – 30 тысяч рублей, - сообщил Вячеслав Картухин.

Также будет около 80 различных номинаций, например, за поддержку участников СВО, за доступность среды для инвалидов, за развитие предпринимательства и фермерства и другие.

Подать заявку на участие в конкурсе «Самая красивая деревня-2026» можно до 26 июня. Второй этап с выездом в деревни запланирован с 1 июля по 21 августа. Победителей определят в сентябре.