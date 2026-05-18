В Судогодском округе не станут ограничивать проезд большегрузов через деревни

Выезд из Соймы на трассу "Владимир-Муром-Арзамас". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В 2026 году на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» начал работу новый пункт весогабаритного контроля с комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он расположен прямо перед объездом деревни Бараки. Однако благое дело принесло неприятный побочный эффект.

Жители некоторых деревень Судогодского округа, в котором географически расположен новый пункт весогабаритного контроля, стали предъявлять претензии по поводу большегрузов, поехавших через их деревни сразу после включения автоматики. В частности, на нашествие грузовиков, которые портят местные дороги и мешают спокойной жизни, посетовали жители деревни Сойма. Кроме того, подобная проблема была замечена и в находящейся сравнительно недалеко деревне Лаврово и соседних населенных пунктах.

Дело в том, что как через Сойму, так и через Лаврово, проходят шоссе, по которым можно добраться до Южного обхода Владимира, минуя пункт весогабаритного контроля, хотя для этого придется сделать крюк. Однако с учетом размера штрафов транспортным компаниям дешевле раскошелиться на топливо.

В ходе пресс-конференции начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артема Григорьева журналисты подняли этот вопрос и спросили, что планирует делать ГАИ. Ведь дорожное полицейское ведомство имеет возможность повлиять на ситуацию. Самым простым выходом стала бы установка дорожных знаков, запрещающих проезд через деревни грузовиков, которую может инициировать Госавтоинспекция.

Артем Григорьев признался, что как только появились первые публикации об этой проблеме, он не стал дожидаться официальных писем от кого бы то ни было, и дал поручение своим сотрудникам выехать на место и разобраться. В частности, полицейские отправились в Сойму, где фуры наблюдались особенно часто.

Однако, по словам Артема Григорьева, в ходе инициативной проверки инспекторы выяснили, что грузовики хотя и едут через деревню, но катастрофических масштабов ситуация не приняла.

- Мы поговорили с местными жителями. Трафик стал немножко больше именно по большегрузному транспорту, потому что это дорога общего пользования регионального значения. Но запретить там проезд на данный момент нет каких-то оснований, - рассказал полковник Григорьев.

Руководитель региональной Госавтоинспекции добавил, что пока не видит в происходящем серьезной проблемы, тем более, что поток грузовиков в достаточно большом количестве также движется и через пункт весогабаритного контроля.

- Мы думали, советовались с «Владупрадором», Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Специально выезжали на место и подсчитали количество транспорта. Пока мы наблюдаем за этой ситуацией, не принимая никаких кардинальных решений, - заключил Артем Григорьев.

Так что пока в деревнях Судогодского округа проезд грузовиков запрещать не будут. Ситуация может измениться лишь в том случае, если жалобы селян продолжатся.