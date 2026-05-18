Во Владимире антифестиваль бездомных животных подарил хозяев 4 щенкам и 8 кошкам

Дети участвовали в мастер-классах.

В воскресенье на территории Рынка на Студеной было весело и шумно. Приют «Дорога добра» уже во второй раз организовал в областном центре антифестиваль бездомных животных.

История одной кошки

На мероприятие съехались 14 приютов и передержек, а также волонтеры из разных городов области: Вязников, Камешково, Коврова, Мурома, Судогды, Юрьев-Польского, Кольчугино, Радужного и, конечно, Владимира.

Они привезли главных виновников торжества – игривых котят, забавных щенков, а также степенных собак и кошек. Многих к празднику принарядили – надели бабочки, кружевные ленточки, яркие банданы на шею. Все ради того, чтобы найти четвероногим дом.

- Зимой пристрой встал. Если раньше были хоть какие-то звонки по пятницам, то сейчас просто тишина. И наш антифестиваль – это еще одна возможность прийти и познакомиться с животными лично, умилиться и, может быть, подарить им дом. В прошлом году хозяев обрели пять щенков и несколько взрослых собак. На этот раз мы решили, что нужно дать шанс и усатым, поэтому пригласили и кошек, - рассказала директор приюта «Дорога добра» Юлия Буйницкая.

Тишка и Мышка приехали на фестиваль нарядными.

И хотя животных на фестивале было достаточно много, к каждому из них выстраивалась очередь – от желающих погладить мохнатую макушку и мокрый нос, отбоя не было. Некоторые кошки к такому порыву готовы не были и спешили свернуться клубочком в глубине клетки, но детские ручонки оказались проворнее. Без ласки в этот день не остался никто.

У каждого животного на антифестивале своя история. Все они когда-то были домашними и спали на диване, но потом стали ненужными и оказались на улице. Так, например, владимирский приют «Щенячий патруль» привез на мероприятие трехлапую кошечку, которую прежние хозяева принесли усыплять после нападения собак. А волонтеры решили попытаться спасти ее. Ситуация осложнялась и тем, что кошка была беременная, а рваная рана на шее была инфицирована. Состояние усатой удалось стабилизировать, но котята родились раньше срока мертвые. Постепенно раны на шее зажили, а после стерилизации кошку отдали в добрые руки. Но к сожалению, она там не прижилась и снова вернулась в приют. Теперь она ищет того, кто ее больше никогда не предаст. И подобных историй, к сожалению, много.

Самые харизматичные

Кроме выставки животных, на антифестивале можно было поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, беспроигрышных лотереях, сделать временную татуировку в виде кошки или собаки, снять ролик с помощью видеоспинера, раскрасить гигантскую раскраску, а также купить подарки себе, друзьям или своим питомцам. Особой популярностью пользовались шопперы и футболки с изображением подопечных приюта.

Сразу несколько щенков уехали домой.

На сцене состоялось награждение зоозащитников и тех, кто всегда готов прийти на помощь братьям нашим меньшим. После этого зрители увидели выступление ребят из детского дома и певицы из Белгорода.

Завершился праздник веселыми стартами и выбором самых харизматичных собак и кошек. За понравившихся животных в течение всего мероприятия голосовали гости. Победителями стали черный котенок из передержки в Юрьевце, который в этот день обрел хозяина, а также собака из Коврова. Ее волонтеры выходили после пожара. Приютам, привезших этих животных, вручили запас корма, собранного с помощью участников антифестиваля.

Один из счастливчиков, который обрел хозяина.

- Праздник удался! И его главный результат в том, что четыре щенка, шесть котят и две кошки уехали домой. Одна женщина взяла сразу двух щенков, чтобы им не было скучно, а трех животных забрали уже под конец праздника. А значит все было не зря, и третьему антифестивалю бездомных животных быть! – подчеркнула Юлия Буйницкая.

Кстати, если вы не смогли прийти на праздник и познакомиться с питомцами, то у вас еще будет такая возможность. Совсем скоро во владимирском доброцентре (улица Чайковского, дом 44-Б) начнут устраивать дни приютов, во время которых волонтеры будут привозить своих подопечных с надежной найти им хозяина.