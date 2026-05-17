17 жителей Владимирской области оштрафовали на 130 тысяч рублей за палы травы

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года во Владимирской области был зарегистрирован 851 пожар. Среди них - 85 ландшафтных пожаров, из которых 84 – это палы сухой травы. Общая площадь возгорания составила более 33 гектаров.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число пожаров снизилось. В 2025 году их было 1387, в том числе 508 ландшафтных, а 489 приходилось на палы сухой растительности.

В региональном управлении МЧС отмечают, что зачастую траву поджигают просто так, от нечего делать. Показателен случай, который произошел в прошлом месяце в Юрьев-Польском. Тогда 11-летний мальчик вместе с другом поджег в поле траву. Она разгорелась очень быстро. Мальчики испугались, пытались потушить траву своими силами, но у них ничего не вышло, огонь стал сильнее. Они испугались, убежали с поля и спрятались в заброшенный дом, где их и нашли дознаватели. Родителей виновного привлекли к административной ответственности.

- Должностные лица МЧС составили 42 протокола об административном правонарушении, 1 материал был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, возбуждено 30 административных расследований. Из них 7 окончены составлением протокола, а 21 находится в производстве, - рассказал заместитель начальника регионального управления МЧС Павел Быков.

К административной ответственности было привлечено 38 виновных, из них 17 человек оштрафовали на сумму 130 тысяч рублей, а 21 человек получил предупреждение.

Напомним, что во время установления пожароопасного сезона запрещено разведение костров в лесах, применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения и населённых пунктов разрешено, но с соблюдением требований пожарной безопасности.

Нарушение правил грозит штрафом – от 5 до 15 тысяч рублей, а во время действия особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Половодье прошло без ЧП

В этом году половодье в регионе длилось 56 дней – с 10 марта по 4 мая. Уровни воды в реках находились на 0,3-0,6 метров выше среднего весеннего максимума.

От основных территорий оказались отрезаны 25 населенных пункта в Вязниках, Александровском округе, Муроме, Судогодском и Собинском округах, были подтоплены 14 участков дорог, 5 низководных мостов, 1166 приусадебных и садовых участков.