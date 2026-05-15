Во Владимире для 1580 выпускников прозвучит последний звонок

26 мая во Владимире, как и по всей стране, прозвенит последний звонок для учащихся одиннадцатых классов. В этом году из школ областного центра выпустят 1580 человек, из которых 312 претендуют на получение золотой и серебряной медали.

Еще несколько лет назад ради выпускников перекрывали центр города и организовывали торжественное шествие от Золотых ворот до Соборной площади. Однако потом власти стали следовать правилам безопасности и перенесли праздник в Центральный парк. Так что в этом году «Последний звонок» вновь пройдет на этой площадке.

Ближе к обеду троллейбусы, украшенные шарами, привезут выпускников в парк. Там школьники выстроятся колоннами и пройдут стройными рядами, неся флаги, транспаранты со слоганами и девизами своих образовательных учреждений.

- После этого выпускники дойдут до фонтана и сцены, где начнется интерактивная программа. Мы подготовили интересную информацию о школах и ее учениках, об их наградах, успехах и достижениях. В полдень на сцену выйдут почетные гости (в прошлом году это были губернатор, глава города и митрополит Никандр – авт.), которые скажут ребятам напутственные слова. Ну, а дальше начнется праздничный концерт, - рассказала и. о. начальника городского управления образования и молодежной политики Наталья Китаева.

Как и в прошлом году, состоится акция «Шар добра». Каждому выпускнику вручат воздушный шарик цвета российского флага, и в конце праздника он должен будет подарить его тому, кто ему дорог – учителю, родителям, младшим сестрам или братьям, другу со словами благодарности или пожеланием.

Охранять порядок будут сотрудники частного предприятия, а вход в парк будет осуществляться через рамки металлодетектора. Завершится праздник не позднее 14 часов.

А уже с 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В этом году вырос интерес к предметам естественно-научного цикла.

- Ученики стали чаще выбирать физику, химию, на пике популярности – информатика. Мы даже открывает четыре дополнительных аудитории для ее сдачи. Все пункты уже проверены на предмет безопасности и готовы к приему выпускников, - резюмировала Наталья Китаева.