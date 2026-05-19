Новый светофор в Боголюбово собирает пробки до въезда во Владимир

Так теперь выглядят светофоры на этом перекрестке.

На днях в автомобильной жизни владимирцев произошло событие, которое не обрадовало водителей: в поселке Боголюбово дорожники установили новый светофор у поворота на село Суромна. В итоге это привело к серьезным заторам.

Стоим по часу

На самом деле на этом участке светофор работал и раньше, однако он находился чуть подальше и работал по требованию исключительно для пешеходов. При этом повернуть на Суромну и обратно можно было в любой удобный момент. Теперь же дорожные службы установили полноценный светофорный объект, который регулирует поток транспорта как по трассе Р-132 «Золотое кольцо», так и со стороны проезда к Суромне.

Сразу после включения этого светофора на авторов этой идеи обрушился шквал критики. Водители объяснили, что новшество привело к огромной пробке, особенно в пиковые часы.

- Раньше добирались из Владимира до Суромны за 10 минут, а теперь тратим минут по 40, - возмутились местные жители. - Не понимаем, зачем вообще он там нужен.

Кто-то утверждал, что стоял в пробке даже около часа, причем в этом же заторе заметили кареты «скорой помощи», которые не могли протиснуться через стоящие машины.

- Ехали через Боголюбово 18 мая около восьми часов вечера, когда пиковое время практически закончено, и все равно стояли полчаса, - рассказал автолюбитель Алексей. - Такого раньше никогда не было. А с учетом потока машин в выходные пробка там растянется не до въезда в город, а прямо до «Глобуса».

Как оказалось, самые серьезные пробки тут случаются именно в пиковое время. В половине одиннадцатого утра дорога оказалась почти свободной, однако как только со стороны Владимира на Р-132 загорается красный свет, поток машин растягивается дальше въезда в Боголюбово.

Сами светофорные фазы с каждой стороны настроены по-разному. Так, если ехать от Владимира в сторону Нижнего Новгорода, красный горит 61 секунду, после чего на 64 секунды загорается зеленый. Для поворота на Суромну отдали левую полосу и повесили над ней допсекцию — зеленую стрелку, которая вспыхивает на 51 секунде и горит около 23 секунд.

Даже не в пиковое время затор растягивается до выезда из Боголюбово.

Со стороны Нижнего Новгорода красная фаза почему-то оказалась короче — всего 51 секунда, зато зеленый сигнал длиннее и занимает 73 секунды.

Что касается выезда из Суромны, то тут ожидание под красный свет занимает 104 секунды, после чего водителям дается 21 секунда на зеленую фазу.

В целях безопасности

Кстати, знаков «Движение по полосам» на участке еще нет, поэтому с непривычки водители начинают путаться, перестраиваться из левого ряда в правый и создавать дополнительные сложности. Другие же зачем-то сигналят тем, кто стоит под красный, добавляя нервозности.

Еще один момент: шоферы, двигающиеся со стороны Суромны, могут заметить «белого человечка» - лунный светофор, говорящий о пересечении с потоком пешеходов при повороте налево. Однако по факту пешеходы идут к остановке по-старинке — по регулируемому переходу под разрешающий сигнал. Но их светофор теперь не вызывной, а включается с интервалом в несколько десятков секунд.

Выезд со стороны Суромны теперь тоже регулируется светофором.

Как рассказали в ФКУ «Центравтомагистраль», данный светофор был установлен исключительно в целях безопасности. Решение о его монтаже принимал еще прежний балансодержатель — ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» в связи с тем, что на повороте к Суромне случались ДТП с пострадавшими.

Например, по данным Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, самая последняя подобная авария там случилась 30 марта текущего года, а пик числа ДТП пришелся на 2023 год, по итогам которого здесь сформировался очаг аварийности.

Однако с учетом сложившейся ситуации в «Центравтомагистрали» пообещали, что специалисты ведомства отправятся в Боголюбово и проанализируют работу светофора. При необходимости в его фазы внесут соответствующие корректировки, как бывает всегда, когда включается новый светофор. Поможет ли это устранить заторы — узнаем в ближайшее время.