Во Владимире студент заявляет, что его избили в здании полиции

Федеральные телеграм-каналы на днях привлекли внимание к Владимирской области публикацией сообщений о якобы избиении студента из Владимира в здании полиции. Самое интересное, что сам инцидент произошел еще в конце марта. Невольным героем этой истории стал студент юридического факультета ВлГУ, 20-летний Григорий Королев.

Разговор в кабинете

Сам Григорий Королев утверждает, что вообще не планировал придавать произошедшее огласке, и крайне удивился, когда эта история попала в сеть. Тем не менее, он согласился побеседовать с «КП-Владимир» и рассказал некоторые подробности случившегося.

По словам молодого человека, все началось 30 марта около 22.30, когда он находился в одном из кафе на проспекте Ленина. Суть истории житейская: покидая заведение, парень забыл на столе power bank, за которым через некоторое время вернулся, однако гаджет кто-то забрал. Тогда он и решил отправиться за помощью в полицию.

По словам Григория, уже в 0.30 он прибыл в городское управление полиции на улицу Луначарского и там обратился в дежурную часть, где у него приняли заявление и собственноручное объяснение.

- В какой-то момент спустился сотрудник, которого, как я понял, вызвали из дежурной части. Ему передали мое заявление и объяснение, и тот пригласил меня в кабинет, - рассказал молодой человек.

Страж порядка и потерпевший прошли в рабочий кабинет, где полицейский стал повторно опрашивать Григория о случившемся. Поначалу беседа протекала вполне нормально.

- Фактически предпосылок к конфликту, конфликтной ситуации, провокаций и так далее не было. В какой-то момент в ходе опроса сотрудник начал задавать вопросы, не имеющие отношения к факту кражи моего имущества. Я задал закономерный вопрос: «А какое отношение это имеет к делу?». После этого он сильно разозлился, и началось мое избиение. Предварительно он закрыл дверь кабинета на ключ, - объяснил Григорий.

Сотрясение мозга

По словам молодого человека, полицейский принялся наносить беспорядочные удары по всему телу, в том числе по голове.

Григорий Королев. Фото из личного архива.

- Сначала только руками, а когда я оказался на полу — бил руками и ногами, сломал об голову пластиковый совок, швырнул в меня два стула. После этого успокоился, что-то покричал, помог мне встать и отряхнул, - утверждает Королев.

Все это продолжалось около 10 минут, после чего полицейский закончил брать объяснение и проводил молодого человека к выходу. В дежурной части Григорию выдали талон-уведомление — нечто вроде справки о принятом заявлении о краже, после чего он сразу же поехал в «Красный крест».

В больнице парню, по его словам, диагностировали ссадины, ушибы туловища, конечностей и мягких тканей головы, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сразу же после больницы он отправился в отдел собственной безопасности регионального УМВД, где сделал обращение по поводу избиения.

На вопрос о том, что могло побудить полицейского на такие странные действия, Григорий лишь развел руками.

- Я сам себе до конца не могу ответить на этот вопрос, ситуация очень странная. Мне кажется, что главным фактором послужило то, что я вообще пришел в отделение полиции, да еще не по территориальности. Я просто заехал в знакомый мне отдел. Конфликтов с полицией у меня никогда не было, и этого сотрудника я видел впервые, - добавил молодой человек.

Проверка

При этом Григорий сделал важную оговорку: по его словам, он действительно не хотел придавать эту историю огласке, ведь прекрасно понимает, что история об избиении в УМВД может заложить во многих мысль, что в полицию ходить нельзя.

- Я ни в коем случае не хотел бы такого исхода. Я знаю большое количество сотрудников полиции — они потрясные люди, которые очень серьезно относятся к своей службе, они живут этим делом, ежедневно защищая наш город и область от преступности, - обратил внимание Григорий.

Молодой человек добавил, что в данном случае его интересует исключительно наказание сотрудника, каких-то моральных компенсаций он добиваться не намерен.

В УМВД России по Владимирской области в ответ на наш вопрос сообщили, что действительно по данному факту проводят служебную проверку, однако других деталей раскрывать пока не стали.

Кроме того, этой историей заинтересовались в Следственном управлении СК России по Владимирской области.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, - отметила старший помощник руководителя регионального следственного ведомства Евгения Горина.

Пока силовые структуры не раскрывают всех установленных данных. В Следкоме лишь подтвердили, что инцидент имел место 31 марта, причем до СК информация дошла не сразу.

Однако другие наши источники в правоохранительных органах отметили, что история эта действительно неоднозначная. Пока о ней можно судить только со слов Григория и того самого сотрудника — других свидетелей произошедшего не было, поэтому предстоит детальное разбирательство. Возможно, новые подробности этой истории станут известны позже, мы будем следить за развитием событий.