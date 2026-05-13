Во Владимире темные уголки города засветятся новыми лампами

. Фото: Ольга МАКАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурсная комиссия администрации города Владимира 13 мая приступила к работе по выбору подрядчика, которому предстоит провести большие работы по модернизации уличного освещения.

Мощные лампы

Соответствующий тендер появился на официальном сайте госзакупок России еще 23 апреля, и в скором времени власти озвучат имя подрядчика. Начальная цена контракта обозначена в 7 миллионов 389 тысяч рублей. Мэрия областного центра намерена заменить устаревшие люминисцентные лампы на более современные светодиодные. При этом еще до выполнения работ подрядчик обязан будет предоставить заказчику протокол измерений поставляемых светильников, выданный официально аккредитованной испытательной лабораторией. Проще говоря, власти хотят убедиться, что лампочки достаточно яркие.

В общей сложности на карте города отмечены 300 локаций, где предстоит модернизировать фонари. Предполагается, что 250 светильников будут иметь мощность в диапазоне от 40 до 70 Ватт, а оставшиеся 50 окажутся еще более мощными — от 130 до 150 Ватт.

Подрядчику предстоит демонтировать старые лампы, а затем установить новые. Судя по представленной карте, делать это будут в разных местах, причем где-то установят всего один-два светодиодных фонаря на округу, а где-то намного больше.

Что касается мощных светильников до 150 Ватт, то ими оборудуют всего две локации: первой будет проезжая часть проспекта Ленина от гостиницы «Заря» до автобусной остановки «Улица Пичугина». Здесь установят 44 светодиодных фонаря.

Оставшиеся шесть мощных светильников поедут в микрорайон Веризино, где их разместят вдоль домов №5 «А» и №5 по улице Куйбышева на дороге-дублере начиная от развязки у НИКТИД. Кстати, здесь же поставят и менее мощные лампы из списка 40-70 Ватт — их смонтируют рядом с мощными, вероятнее всего — для освещения тротуара.

Остальные лампы в 40-70 Ватт разбросаны не только в границах города, но даже в отдаленных территориях.

Дальние территории

Интересно, что в основном модернизировать светильники будут именно вблизи жилых домов и социальных учреждений, в то время как центральные улицы города в список практически не вошли: ни одного фонаря не планируется обновлять вдоль проезжих частей и тротуаров на улицах Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская, Горького, Мира, проспект Строителей. Локации на этих улицах в списке есть, но, опять же, расположены в глубине — возле жилых домов или учреждений.

Самые дальние светодиодные светильники появятся в деревне Никулино на улице Извилистая и в деревне Вилки на улице Центральная. С противоположной стороны города один такой фонарь смонтируют у въезда в село Спасское.

Кроме этих локаций, новым светом засветятся некоторые уголки в Кусуново, Заклязьминском, Коммунаре, Мостострое, Энергетике, Пиганово, Оргтруде и Юрьевце. В последнем фонари обновят также вокруг «объекта №1», более известного, как резиденция губернатора.

Больше света станет в спальных уголках Доброго, особенно среди домов по улице Безыменского, а также частично на улицах Юбилейной и Егорова.

В Ленинском районе целый ряд обновленных фонарей засверкает вдоль ледового комплекса Владимир, а у школы №11 на улице Балакирева осветят самую темную часть вдоль частного сектора. Также частично светильники модернизируют на улице Красная, Героя России Кутузова, на улице Разина и в других местах.

На всю работу у подрядчика будет ровно три месяца, так что к осени Владимир должен стать ярче.