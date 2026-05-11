Владимирцы активнее всего голосуют за благоустройство сквера в Веризино

Сквер в Веризино предлагают сделать недалеко от школы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжается голосование за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что больше всего вариантов территорий предложили в городе Владимире – 14. И хотя не прошло еще и месяца со дня голосования, уже заметны лидеры.

На первом месте пока находится сквер в микрорайоне Веризино. По состоянию на вечер 11 мая, за него проголосовало 4117 человек. Недалеко от новой школы предлагают сделать пешеходные тротуары, установить скамейки, урны, светильники, посадить деревья. Также должны появиться детские площадки из резинового покрытия двух видов. Стоимость проекта составляет 43 миллиона рублей. По словам директора образовательного центра №1 Галины Власовой, этот сквер необходим, поскольку в микрорайоне живет много молодых семей с детьми, а в школе обучается около 680 учеников. Все они смогут ходить на уроки по благоустроенной аллее.

Немного отстает сквер у «Факела» (в районе дома №20 по проспекту Строителей). Его выбрали 3202 человека. В нем предполагают разбивку дорожек с сохранением существующих пешеходных связей. Их замостят тротуарной плиткой. В центральной части разместят площадку для отдыха с большой клумбой и необычными радиусными бетонными лавками с деревянными настилами. Переход от центральной части к одному из входов будет выполнен мощением, интегрированным в газон. Вдоль дорожек планируют установить современные опоры освещения.

Проект территории на Добросельской. Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Замыкает тройку лидеров территория у дома №215 по улице Добросельская. Там расположен пруд. За это место отдали свои голоса 2440 человек. В основу проекта легла разработка призёров второго сезона Национального студенческого конкурса «Благоустрой». В своей работе авторы отмечают, что «территория уже сформирована, её не нужно придумывать заново. Задача – вернуть любимое горожанами место, создав пространство, способное объединить поколения». Главными принципами проекта стали экологичность и единение человека с природой. Для создания современной и комфортной зоны предлагается устроить пешеходные и велосипедные дорожки, энергоэффективное освещение, установить качели, парковые диваны и урны.

Голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. Принять в нём участие может любой житель старше 14 лет. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи «Госуслуги», выбрав своё муниципальное образование. Кроме того, проголосовать можно с помощью волонтёров.

Объект, набравший наибольшее количество голосов жителей, будет обновлен уже в следующем году.