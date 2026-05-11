Назвали районы Владимирской области, в которых чаще всего травились спиртным

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало данные токсикологического мониторинга за первый квартал 2026 года. В целом картина по сравнению с прошлым годом улучшилась, но пока еще неприятных случаев при употреблении алкоголя происходит немало.

Как следует из полученных данных, количество экстренных извещений об отравлении спиртной продукцией по сравнению с первым кварталом 2025 года во Владимирской области снизилось. С 1 января по 31 марта зарегистрирован 61 подобный случай, в то время как годом ранее произошло 71 отравление.

- Количество летальных случаев отравления спиртосодержащей продукцией снизилось на 16,7 процента, - уточнили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Число умерших от алкоголя за первые три месяца 2026 года составило 45 человек, а годом ранее умерли 54 человека.

Чаще всего травятся взрослые в возрасте от 18 лет и старше — таких в статистике почти 92 процента. При этом мужчины испытывают на себе страшные последствия пагубного времяпрепровождения в 4,1 раза чаще, чем женщины.

Кстати, Роспотребнадзор собрал и сведения о личности людей, отравившихся спиртным с начала текущего года. Как оказалось, львиную долю составляют безработные: их отравилось более 49 процентов от общего количества. На втором месте оказались пенсионеры с результатом почти в 23 процента. Что до работающих граждан, то их оказалось в разы меньше: всего 19,7 процента от общего количества.

Наиболее часто люди страдали от спиртного в семи городах и районах региона. В их число вошли города Владимир, Ковров и Гусь-Хрустальный, а также Гусь-Хрустальный, Александровский округи и Вязниковский район. На долю этих муниципалитетов пришлось более 80 процентов всех отравлений спиртным.

В 46 случаях причинами острого алкогольного отравления стал обычный этиловый спирт. Однако есть случаи употребления и опасных веществ. Так, от употребления алкогольного суррогата отравились пять человек, еще двое отравились метанолом, а в восьми случаях врачам так и не удалось установить, что именно пили пострадавшие, хотя понятно, что это был спирт.