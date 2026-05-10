Во Владимире пройдет театральный фестиваль камерных и моноспектаклей

"Пиковая дама". Фото со страницы Владимирского театра драмы.

С 12 по 25 мая во Владимирском театре драмы состоится IV Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения». Свои спектакли привезут коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Бишкека, Вологды, Челябинска, Ульяновска, Владикавказа, Минска, Йошкар-Олы, Петрозаводска, Кинешмы, Элисты. Также зрители увидят постановки и двух владимирских театров.

Гостей фестиваля ждет слегка мистическая история душевных переживаний Сергея Есенина, моноспектакль по мотивам биографии Эдит Пиаф, постановку, где фантастика переплетается с реальностью и инсценировки известных пьес. Надо отметить, что билетов осталось совсем мало, их стоимость варьируется от 600 до 1000 рублей. Купить их можно на сайте владимирского драмтеатра.

Откроется фестиваль 12 мая в 19.00 спектаклем Санкт-Петербургского Государственного Молодежного театра на Фонтанке «Загадочные вариации» (18+). Пьеса соединяет в себе черты мелодрамы и психологической драмы и рассказывает о столкновении писателя, снопа и мизантропа Абеля Знорко и молодого журналиста Эрика Ларсена.

13 мая в 19.00 монодраму «Голубоглазая каторжанка» (12+) представит Национальный драматический театр имени Басангова из Элисты. Алла Викторовна Фоменко расскажет забавную историю знакомства с мужем Цереном, поведает о том, как выселялась в Сибирь, категорически отказавшись бросить в беде престарелых родителей своего мужа-фронтовика.

Спектакль "Голубоглазая каторжанка". Фото со страницы Владимирского драмтеатра.

14 мая в 18.00 московское театральное объединение «ProТекст» покажет спектакль «Марго» (16+). Это история любви писателя Михаила Булгакова и его третьей жены Елены Шиловской.

15 мая в 17.00 зрители увидят спектакль Владимирского театра драмы «Я – русский солдат» (16+). Это монодрама по мотивам повести Бориса Васильева «В списках не значился».

15 мая в 19.00 Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева представит зрителям спектакль «Наваждение» (18+). Внезапное обогащение вскружило голову героям, и они потеряли свое человеческое лицо. Что же с ними будет?

16 мая в 16.00 на сцене выступит Театр «Театральный Особнякъ» из Москвы со спектаклем «Дневник добровольца» (12+). Это удивительные дневники поэта и добровольца Дмитрия Артиса, который отправился на войну, несмотря на свое имя и работу.

16 мая в 19.00 актриса театра и кино Дина Корзун представит свой авторский проект «Как я пришла в сознание» (14+). Это автобиографический бенефис, откровение, личный дневник актрисы, на страницах которого яркие мгновения – от первых шагов в искусстве в Смоленске до судьбоносной поездки в Непал. Музыка Луи Франка звучит как аккомпанемент.

17 мая в 12.00 зрители увидят «Сказку о военной тайне, о мальчише-кибальчише и его твердом слове» в исполнении Мытищинского театра драмы и комедии ФЭСТ (6+). Декорации - как детские кубики, из которых можно построить красивый домик. Смешные Буржуины – ростовые куклы, сделанные из подручных домашних предметов: кастрюль и ткани. Персонажи играют в игру, пока не пришла настоящая война.

"Сказка о военной тайне, о мальчише-кибальчише и его твердом слове". Фото со страницы Владимирского драмтеатра.

17 мая в 16.00 Театр драмы и комедии из Махачкалы «Восток-Запад» покажет спектакль о трагедии маленького человека «Записки сумасшедшего» (16+).

17 мая в 19.00 зрителей ждет спектакль «Шпинат с жареной картошкой» от Русского академического театра имени Евгения Вахтангова (16+). Это история о человеческих страстях людей, которые, по мнению остальных, являются воплощением хладнокровия и спокойствия. Главные герои пьесы о футболе - не игроки, а судьи. Судьи, чьи нешуточные конфликты разрешаются в раздевалке одного провинциального стадиона.

18 мая в 19.00 творческое объединение «Просто» из Ульяновска покажет спектакль «Бедная Катька» (16+). Это спектакль-исследование по пьесе Островского «Гроза». В нем режиссёр Ольга Новицкая и актриса Анна Дулебова исследуют: «Как современные школьники воспринимают эту пьесу? Интересна ли она им? Понимают ли они смыслы, заложенные автором? Актуальна ли эта пьеса сейчас?»

19 мая в 18.00 на сцене выступят артисты Вологодского ордена «Знак почета» Государственного драматического театра. Они представят спектакль «Живи. Оправдание души» (12+). В центре повествования — трагическая судьба женщины из сибирской деревни, которая узнает, что ее муж оказался дезертиром во время войны.

20 мая в 18.00 Кинешемский драматический театр имени Островского покажет спектакль «Пиковая дама» (12+). Главный герой повести, Герман, небогатый офицер, вступает в поединок с самой Судьбой, который заканчивается катастрофой.

20 мая в 19.00 зрители увидят комедию «Шутки Адама» Республиканского театра Белорусской драматургии (16+). Молодая пара живёт в любви и гармонии, но откуда ни возьмись появляется Чёрт. В спектакле переплетены реальное с фантастическим, настоящее с карикатурным, современное с историческим.

21 мая в 19.00 Камерный драматический театр из Вологды представит спектакль-исповедь «Это я – Эдит Пиаф» (16+). Моноспектакль создан по знаменитой пьесе Нины Мазур на основе воспоминаний французской певицы.

"Любимые женщины Есенина". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

21 мая в 19.00 Владимирский театр кукол покажет спектакль «Любимые женщины Есенина» (16+). Слегка мистическая (потусторонняя) история, приоткрывающая тайну душевных переживаний великого поэта.

22 мая в 18.00 на сцене развернется спектакль «Вепсянка» в исполнении Национального театра Карелии (12+). Он основан на архивных документах, газетных статьях, очерках и воспоминаниях родственников Анны Лисицыной. Постановка знакомит зрителя с особенностями вепсской культуры, даёт возможность узнать много нового о Республике Карелия.

22 мая в 19.00 зрители увидят спектакль «На рассвете» в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени Брянцева (16+). Создавая спектакль, режиссер Тимур Кулов вдохновлялся кинематографом 50-60-х годов 20-го века и известным фильмом Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?»

Спектакль "Набережная". Фото со страницы Владимирского театра драмы.

23 мая в 15.00 камерный театр «Диалог» из Москвы покажет спектакль «Набережная» (16+). Действие разворачивается в южном курортном городке в его мертвый сезон. Четыре женские судьбы. Такие разные и такие похожие, и удивительно узнаваемые.

23 мая в 18.00 на сцену выйдут артисты камерного театра «Площадка у Грибоедова». Они покажут постановку «Филумена Мартуарано или брак по-итальянски» (16+). Спектакль поставлен по мотивам комедии Эдуардо де Филиппа «Филумена Мартурано».

23 мая в 19.00 Мариинский театр юного зрителя представит спектакль «Солнце над моим Донбассом» (12+). В военной драме отражена, предшествующая началу СВО гражданская война на Донбассе в 2014 году, где молодой донецкий поэт уходит на фронт, заменив в строю недавно погибшего отца. Однако вскоре, спасая любимую девушку и родную школу от взрыва, он сам получает ранение и попадает в плен к диверсионной группе бандеровцев.

"Солнце над моим Донбассом". Фото со страницы Владимирского театра драмы.

24 мая в 15.00 зрителям представят спектакль «Ма-ма мы-ла ра-му» в исполнении драматического театра «Большая медведица» (16+). Легко ли быть «обычным» ребенком «творческого» родителя? Как это воспринимается в 15, 30, 50 лет? Три пронзительные истории для трёх актрис о нелегкости бытия, зигзагах судьбы и возвращении к себе.

24 мая в 20.00 Новый художественный театр из Челябинска покажет моноспектакль «Русский огонек» (12+). В основе – поэзия Николая Рубцова. Основная идея спектакля – идея Родины и дома.

Завершится фестиваль 25 мая. В 19.00 театр «Школа драматического искусства» из Москвы представит спектакль «Белые ночи» по повести Федора Достоевского (12+).