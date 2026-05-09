Владимирцам показали экипировку бойцов Великой Отечественной войны

9 мая мы писали о ветеране Великой Отечественной войны Борисе Николаевиче Павлове. В ходе его поздравления реконструкторы воспроизвели бой красноармейцев с немцами весной 1945 года. После «боевых действий» руководитель клуба «Центр живой истории «Китежград» Кирилл Хайров подробно описал экипировку и форму участников «сражения».

Младший лейтенант РККА

В «бою» приняли участие реконструкторы клубов «Китежград» и «222-й стрелковый полк». По словам Кирилла Хайрова, современникам важно знать, как выглядели бойцы времен Великой Отечественной войны, чтобы помнить историю. Для полной объективности он рассказал не только о красноармейцах, но и о немцах.

Первым вышел вперед младший лейтенант РККА. На его голове была надета пилотка с красной звездой, а погоны с 1945 года по наше время остались неизменными: один просвет и маленькая звезда посередине.

Офицер оказался одет в хлопчатобумажную гимнастерку образца 1943 года. Эта гимнастерка была очень удобной и комфортной для тела. На ногах младшего лейтенанта оказались широкие штаны-галифе, в которых удобно было надевать сапоги. Последние тоже являлись важным элементом формы, помогая бойцам преодолевать грязь и воду.

На пряжке ремня офицера РККА была звезда, а на гимнастерке карманы в отличие от рядового состава. Также офицеры носили планшеты - сумки для документов.

Ремень на младшем лейтенанте имел латунную пряжку в виде офицерской звезды образца 1935 года. Его использовали для поддержки снаряжения. Также офицер обязательно имел планшет — сумку, в которую укладывались компас, документы и прочее.

В руках младший лейтенант держал ППШ — знаменитый пистолет-пулемет Шпагина с деревянным прикладом.

- Таким прикладом очень удобно работать в рукопашном бою. Находили и находят немецкие каски, пробитые ровно по форме такого приклада, - уточнил Кирилл Хайров.

Также у офицера имелась кобура с пистолетом ТТ. Именно так выглядели офицеры Красной армии с 1943 по 1945 год.

Сержанты и рядовые

Следующим вышел из строя сержант РККА в гимнастерке образца 1943 года. Главным отличием гимнастерки рядовых и сержантов от офицерских оказалось отсутствие карманов. В остальном форма была сходной.

Сержант РККА с пистолетом-пулеметом Судаева. Карманов на гимнастерке нет.

Сержант был вооружен пистолетом-пулеметом Судаева. По словам реконструктора, он был признан лучшим пистолетом-пулеметом Великой Отечественной войны, так как был легче и дешевле ППШ, а главное — стрелял в любых условиях. Интересно, что ППС часто путают с немецким автоматом МП-38/40.

Также при сержанте имелись подсумок для рожковых магазинов и фляга с водой — обязательный атрибут солдата.

Следом за сержантом форму демонстрировал ефрейтор. Обмундирование почти не отличалось от сержанта, но на голове была каска — традиционный стальной шлем образца 1940 года. Шлем специально сделан круглым, чтобы отлетали снаряды и осколки. Не защищал он только от прямого попадания в центр. Также у бойца была саперная лопатка, помогавшая бойцам рыть окопы. Она была хорошим оружием в бою — в военные годы красноармейцы специально затачивали края лопаток. На спине ефрейтора висел вещмешок, в который солдаты укладывали плащ-палатку, питание, запасные портянки, боеприпасы и прочее.

Вещмешок и фляга - обязательный атрибут солдата РККА. Металлическая каска защищала от пуль и осколков.

Вооружением бойца оказался карабин системы Мосина — похожий на знаменитую «трехлинейку», но укороченный для более удобной работы в окопах и помещениях.

Последним перед публикой выступил рядовой. Его форма не отличалась от товарищей, но оружием служила та самая «трехлинейка» - винтовка Мосина. По словам Кирилла Хайрова, она была настолько мощной, что могла пробить метровую кирпичную стену.

Немецкий камуфляж

Далее наступила очередь немцев. Первым выступил молодой человек, в обмундировании рядового вермахта. Тот носил пятнистый камуфляж, известный под названием «анорак». На голове бойца была немецкая каска в камуфляжном чехле, а рабочая униформа оказалась выполнена из хлопчатобумажной ткани.

Пятнистый немецкий камуфляж анарак (справа) и самозарядная винтовка Токарева.

- Если в Советском Союзе гимнастерки еще до войны были хлопчатобумажными, то немцы пришли к нам в шерстяной одежде. Только в 1942 году они додумались, что у нас все-таки жарко и сделали форму из хлопчатобумажной ткани, - объяснил Кирилл Хайров.

Ремень на реконструкторе оказался от подразделения СС с эсесовским девизом «Моя честь зовется верность». Сапоги у немцев были короче советских и с железными шипами. Реконструктор добавил, что такой протектор изобрели еще в Древнем Риме, и немецкая армия взяла его на вооружение. А вот красноармейцы поступили проще — сделали протектор из резины, что было дешевле и надежнее.

В подсумке немца лежали патроны, а в руках он держал советскую самозарядную винтовку Токарева. Оказывается, немцы любили брать себе эти винтовки в трофеи. Их производство началось в 1940 году и отличало это оружие удобством и красотой. Германия создала свой аналог лишь в 1943 году.

Также у бойца лежали в разгрузке штык-нож, саперная лопатка и противогазный бак — очень часто его путают с термосом. Кроме того, у солдата оказалась сухарная сумка для провианта и фляга со стаканчиком. В целом реконструкторы охарактеризовали эту разгрузку, как удобную, но тяжеловатую.

«Шмайссер»

Второй «немецкий боец» имел классическое снаряжение вермахта. Он был облачен в шерстяную униформу 1941 года, а на пряжке ремня имелась надпись «Бог с нами». На голове обер-ефрейтора была надета немецкая каска, а все снаряжение крепилось на разгрузке, именуемой «а-рама», надевавшейся поверх формы.

Из снаряжения солдат имел штык-нож, противогазный бак, котелок, саперную лопатку и плащ-палатку. Вооружение составлял карабин системы Маузера: именно с ними немецкие войска пришли в СССР. Карабин оказался непростым с технической точки зрения, но обладал большой мощностью.

Третий боец был одет эсэсовцем имел более позднее снаряжение: камуфляжные штаны и, в отличие от остальных, ботинки, а не сапоги.

СС снаряжали по остаточному принципу, поэтому вместо сапог им часто доставались ботинки с гамашами. За поясом бойца Вальтер ППК.

- СС вооружался по остаточному принципу, и сапоги были не у всех. Большинство носило ботинки с брезентовыми гамашами, - рассказал Кирилл Хайров.

Помимо прочего, боец имел партийный значок и брезентовую разгрузку — кожа в ту пору была в Германии в дефиците.

Из оружия обер-ефрейтор носил карабин системы Маузера и пистолет Вальтер ППК.

Последним перед зрителями предстал сам Кирилл Хайров, облаченный в форму штурмбанфюрера (майора) СС конца войны. На нем оказались хлопчатобумажные бриджи-галифе, камуфляжная куртка и кепи образца 1944 года. При себе офицер носил планшет и подсумок с магазинами, а из оружия имелись пистолет системы Браунинга и автомат «Шмайссер».

Кирилл Хайров демонстрирует немецкий Шмайссер.

Кирилл обратил внимание, что данный автомат является МП-28 и разработан в 1928 году. Именно его называли «Шмайссером», а не то, что мы привыкли видеть в фильмах, где такое название нередко дают автоматам МП-38/40. «Шмайссер» весит тяжелее советского ППШ, и оказался не самым удобным и надежным оружием.

Последнее, на что обратил внимание реконструктор — офицерские перчатки, которые были сделаны из замши и немного защищали от воды.