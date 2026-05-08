«День Победы в поезде»: ветеран из Владимира попал на войну со второй попытки

Борис Николаевич Павлов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Славной традицией областного центра стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому: в силу возраста немногие могут принять участие в общегородских церемониях. Одно из таких мероприятий на днях состоялось по месту жительства Бориса Николаевича Павлова.

Знамя Победы

Во дворе дома №17А по улице Соколова-Соколенка с самого утра собралось множество людей в парадной форме. Поздравить Бориса Николаевича приехали заместители начальника регионального УМВД Павел Алексахин и Петр Бузин, начальник УМВД России по городу Владимиру Илья Исаченко, представители военной прокуратуры, ветеранских и общественных организаций, а также ребята из ближайших школ. Кроме того, со всей округи стянулись многочисленные жители с детьми.

Перед парадной коробкой двигалась кавалерия. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Борис Павлов после военных лет долгие годы работал в системе МВД, и до сих пор является членом Общественного совета при городском управлении полиции Владимира.

- К сожалению, в последние два года у нас остался только один ветеран — Борис Николаевич. Мы всегда поздравляем его с днем рождения, с другими праздниками, но одним из главных является День Победы. Мероприятие мы организуем силами нашего личного состава, студентами и школьниками, также помогает военная прокуратура Владимирского гарнизона, - поделился Илья Исаченко. - Каждый год мы стараемся не повторяться, и придумываем что-то новое. Сами видите, сколько пришло людей: эти праздники становятся центрами притяжения, и никого звать уже не приходится.

Илья Исаченко зачитывает поздравление. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале церемонии торжественно был вынесен флаг Российской Федерации и развернуто Знамя Победы, после чего последовал парад с участием конной полиции и начался концерт. Поздравляли ветерана все: маленькие дети обнимали пожилого человека, а взрослые говорили слова благодарности.

Знамя Победы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечный праздник

Сам ветеран в силу возраста уже почти ничего не рассказывает, но поприветствовал собравшихся взмахом руки и доброй улыбкой. Сын Бориса Николаевича Сергей Павлов поблагодарил собравшихся за то, что его отца не забывают. Он признался, что папа никогда не рассказывал о Великой Отечественной войне и Советско-Японской войне, в которой принимал непосредственное участие, так как в реальности очень немногие ветераны делятся этими воспоминаниями.

- Больше он говорил о том, как шел на войну, и это заслуживает внимания: в военкомат он ходил дважды, - объяснил Сергей.

Когда началась Великая Отечественная война, Борису было 13 лет. Как и все советские юноши того времени, будущий ветеран стремился как можно скорее попасть на фронт. Поэтому впервые юный Борис Павлов отправился в военкомат в феврале 1945 года. В ту пору семья жила в Архангельской области в местности, где никаких автобусов и в помине не было, так что парню пришлось 50 километров идти пешком по зимнему северу. Увы, первый поход закончился неудачей: в ходе медкомиссии врачи обнаружили, что рост Бориса составлял 149 сантиметров, а для призыва требовалось 150. Пришлось снова идти 50 километров — уже обратно.

- Второй раз его призвали в конце войны — в апреле 1945. Вы спрашивали, как он встретил Победу — а встретил он ее в поезде. Он попал в маршевую роту и их отправили на Дальний восток, на Советско-Японскую войну, - рассказал сын ветерана.

Война с японцами началась в августе 1945 года, и рядовой Павлов к тому моменту был уже на месте. Он принял участие в боевых действиях до самого их окончания.

- Отец говорил, что когда война с Японией была объявлена официально, никто не огорчился, все радовались за тех, кто возвращался из Берлина, - добавил Сергей.

Приветствие ветерана (рядом его сын Сергей). Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После разгрома японцев Борис Павлов, уже в звании сержанта, остался служить на Дальнем Востоке, демобилизовавшись только спустя шесть лет. Дальше была школа МВД в Вильнюсе и долгая служба во внутренних войсках СССР. Свою службу Борис Николаевич закончил в звании полковника и в должности заместителя начальника той самой вильнюсской школы. Уже позже — в 1993 году, он перебрался во Владимир, куда в 1987 году перевели Сергея — сын ветерана тоже офицер МВД в отставке.

- Когда Борису Николаевичу было полегче, он участвовал в наших профориентационных мероприятиях, выступал перед личным составом, - добавил Илья Исаченко. - И знаете, когда эти люди говорят о том, что было в их жизни, каково им приходилось, как доводилось преодолевать трудности, все слушают, затаив дыхание.

Полковник Исаченко добавил, что традицию поздравления они обязательно продолжат, лишь бы был жив и здоров ветеран, и на будущий год приготовят еще более интересную программу.

Сам Борис Павлов нашел в себе силы искренне поблагодарить тех, кто подарил ему праздник и просто пришел поздравить с важным днем.

- Спасибо вам всем большое! Я всех поздравляю с великим праздником Победы, который для советских людей будет вечным праздником. Его будут вспоминать ваши потомки, и потомки ваших детей. Спасибо вам! - заключил Борис Николаевич.