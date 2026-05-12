Владимир может стать Культурной столицей России 2028 года

Стартовал конкурс на звание «Культурной столицы 2028 года». Он призван поддержать культурное развитие регионов, раскрыть их самобытность, повысить туристическую и экономическую привлекательность городов.

Принять участие в конкурсе могут административные центры субъектов России вне зависимости от числа жителей, а также любые города и агломерации с населением не менее 200 тысяч человек. Москва и Санкт-Петербург за звание «Культурной столицы» не борются. Представители этих мегаполисов выступают в качестве экспертов.

На сегодняшний день заявки на участие в конкурсе подали 20 городов. Среди них: Ижевск, Калуга, Ярославль, Кострома, Владикавказ, Южно-Сахалинск, Краснодар, Магас, Рязань, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Биробиджан, Тула, Кемерово, Нальчик, Липецк, Гатчина, Луганск, Тамбов и Владимир. Однако это может быть и не окончательный список, поскольку заявку можно подать до 1 июня. Вот только тогда велика вероятность не нагнать соперников, поскольку народное голосование уже стартовало.

По результатам первых 12 дней в лидеры выбился Великий Новгород. За него свой голос отдали более 800 человек. Следом идет город Владимир (более 600 голосов), на третьем месте пока Кемерево (более 500 голосов). Однако все может измениться в любую минуту.

Надо отметить, что результаты народного голосования не гарантируют победу в конкурсе. Эксперты будут рассматривать историю, настоящее и будущее городов более чем по десяти направлениям. В их числе «Архивы и историко-культурное наследие», «Городская среда и урбанистика», «Образование и просвещение», «Некоммерческий сектор» и другие. После этого будет составлен короткий список, в который обычно входят восемь городов. А уже в декабре после проведения презентации станет ясно, какой город будет Культурной столицей в 2028 году.

Напомним, что впервые этот конкурс состоялся в России в 2023 году. Первой культурной столицей в 2024 году стал Нижний Новгород, в 2025 году это звание завоевал Грозный, в 2026-м – Омск, а в 2027 году оно перейдет Челябинску.

По опыту городов-победителей, полученный статус позволяет проводить огромное количество культурных мероприятий, нарастить туристический поток, а также привлечь инвестиции.

КОНКРЕТНО

Отдать свой голос можно по ссылке до 30 ноября.