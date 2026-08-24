Рейтинг: жители Владимирской области отдают за коммуналку почти 5 тысяч рублей

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Одной из существенных статей расходов для россиян является оплата коммунальных услуг. Увеличение тарифов влияет на инфляцию и отражается на семейном бюджете. В 2025 году в среднем по стране на оплату коммунальных услуг жители направляли 9,3 процента своих расходов.

Однако среди регионов нагрузка оплаты коммунальных услуг на семейные бюджеты распределена не одинаково. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на услуги ЖКХ и топливо для освещения и отопления жилья. При этом непонятно, квартиру какой площади рассматривают специалисты, ведь от этого напрямую зависит стоимость коммуналки.

Так или иначе лидером рейтинга стал Дагестан. Доля расходов там составила 5 процентов или 4218 рублей. На втором месте рейтинга оказалась Астраханская область с показателем 5,9 процентов. Замыкает тройку лидеров Республика Ингушетия (6,1 процента).

Владимирская область оказалась на 20-м месте. Жители региона отдают, по мнению составителей рейтинга, 8 процентов своих расходов или 4984 рубля. Признаться, такие цифры вызывают недоумение, поскольку многие жители области отдают столько за коммунальные услуги, живя в комнате общежития. Плата за однокомнатную квартиру, особенно зимой, и если в ней прописано несколько человек, оказывается выше. Коммунальные услуги в двухкомнатной квартире с тремя прописанными обходятся в среднем в 7-8 тысяч рублей. А у кого-то эти цифры выше.

Что касается географических соседей, то Ярославская область в рейтинге заняла 35-ю строчку (8,8%), Ивановская область – 43-е место (9,1%), Нижегородская область – 54-е место (9,6 процента), Москва – 61-е место (10,5%), Рязанская область – 66 место (11%), Московская область – 76-е место (11,5%).

Самая дорогая коммуналка оказалась в Магаданской, Новгородской и Мурманской областях. Там расходы на коммунальные услуги составляют 13,3 – 14,2 процента от всего семейного бюджета.

Напомним, что в этом году стоимость коммунальных услуг подорожает дважды. Первое повышение уже произошло, оно связано с увеличением налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. А вот с 1 октября тарифы будут пересмотрены с учетом экономически обоснованных затрат на производство коммунальных ресурсов. Для Владимирской области рост совокупной платы за коммунальные услуги установлен в размере 12,3 процента.