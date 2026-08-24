Во Владимире историю о сбитом самокатом ребенке проверяет Следственный комитет

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На днях мы писали о неприятном случае, который произошел днем 20 августа на проспекте Ленина, где молодой самокатчик на полной скорости сбил женщину и ее трехлетнего сына. Последний получил сотрясение мозга. Теперь ситуация дошла до правоохранительных органов.

Пострадавшими оказались жительница Ленинского района Владимира Юлия Чернова и ее трехлетний сынишка Артем, на которого пришелся основной удар. По словам женщины, после случившегося находившиеся поблизости очевидцы оказывали им помощь, а сбивший их молодой человек поспешил ретироваться.

В итоге маму и ее трехлетнего ребенка положили в Областную детскую клиническую больницу, однако там они, по словам Юлии, так и не дождались осмотра невролога, поэтому на вторые сутки уехали в частную клинику, где мальчику поставили официальный диагноз «сотрясение мозга». Кроме того, у малыша имеются незначительные повреждения лица.

К счастью, обошлось без серьезных травм, однако владимирцев возмутил тот факт, что тротуарный гонщик, вместо того, чтобы хоть как-то загладить ситуацию, просто сбежал с места ДТП.

Юлия Чернова на тот момент не успела обратиться в полицию, но обещала сделать это 22 августа, в субботу. В субботний день она рассказала, что до полиции не доехала, ибо ей позвонили из Следственного управления СК России по Владимирской области.

В итоге они отправились в Следком, где и написали заявление по факту произошедшего. В тот же день к Юлии приезжали сотрудники Госавтоинспекции, вместе с которыми они выезжали на место происшествия. Там полицейские собрали первоначальный материал.

Как оказалось, после публикаций в соцсетях и СМИ история дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина. На тот момент региональный Следком уже начал проведение по этому факту проверки. Этим и объяснялся вызов семьи в СК, а не в полицию.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Александровичу Ялину представить доклад об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о принятом процессуальном решении, - сообщили в Следственном комитете России.

Тем временем сами пострадавшие рассказали, что им уже удалось найти изображение одного из молодых людей, которые в момент инцидента проезжали мимо них на самокатах. Так что возможно, в скором времени получится найти и предполагаемого виновника.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.