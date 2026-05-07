Расписание общественного транспорта во Владимире на 9 мая 2026 года: центральные улицы будут перекрыты

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП
9 мая во Владимире, несмотря на ряд ограничений, все-таки пройдет военный парад. Он начнется в 10 часов на площади Победы. В связи с этим с 7 до 14 часов будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина – от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Объехать перекрытые участки можно будет по федеральной трассе М-7, улицам Белякова, Мира, Горького и Разина.
Также в это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Часть из них будет укорочена, а часть — разбита на две части.
От Садовой площади троллейбусы №1, 5, 8 и автобусы №1С, 9С, 12С, 16С, 17, 25,27С поедут до остановки «Левитановский сквер».
Троллейбусы №7, 8 и автобусы, которые следуют по проспекту Строителей (№№11С, 14, 23, 24С), будут высаживать пассажиров на улице Чайковского.
Автобусы, которые едут из микрорайона 8-ЮЗ, Энергетика и Юрьевца – (№№9С, 11С, 12С, 18С, 22С, 24С, 9С, 33С) будут останавливаться на проспекте Ленина.
Ряд маршрутов (№№15, 21С, 20С, 22, 26С) будут следовать в объезд по улицам Лакина и Горького через остановку «Содышка».
Автобус №18С будет доезжать до остановки «улица Казарменная». Автобус №32 поедет по улице Красноармейской, Ново-Ямскому переулку и выйдет на улицу Диктора Левитана, где поедет по привычному маршруту.
Троллейбус №2 ходить не будет.
КОНКРЕТНО
Троллейбусные маршруты:
№1: Левитановский сквер - проспект Ленина - ул. Студеная Гора - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».
№ 5: Левитановский сквер - проспект Ленина - ул. Студеная Гора - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Большая Нижегородская - Вокзал.
№ 7: Рябинка - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Мира - ВЭМЗ.
№ 8: Рябинка - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - проспект Ленина- Левитановский сквер.
Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП
Автобусные маршруты:
№ 1С: Левитановский сквер - проспект Ленина - ул. Студеная Гора - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - ул. Батурина - ул. Горького - Сельцо.
№ 9С: Разрывной:
- Левитановский сквер - проспект Ленина - Октябрьский проспект - ул. Горького - Полянка;
- Юго-Западная - проспект Ленина.
№ 11С: Разрывной:
- ул. Элеваторная - проспект Ленина;
- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 12С: Разрывной:
- мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина;
- ул. Куйбышева - Левитановский сквер.
№ 14: Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 15: Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 16С: Бухолово - ул. Гагарина - проспект Ленина - Левитановский сквер.
№ 17: завод «Точмаш» - ул. Мира - ул. Гагарина - проспект Ленина - Левитановский сквер.
№ 18С: Разрывной:
- ул. Совхоз «Вышка» - проспект Ленина;
- Лесной - ул.Казарменная.
№ 20С: Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.
№ 21С: Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.
№ 22: с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский проспект - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 22С: с. Спасское - проспект Ленина.
№ 23: ул. Куйбышева – Рябинка.
№ 24С: Разрывной:
- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка;
- ул. 3-я Кольцевая - проспект Ленина.
№ 25: ул. Куйбышева - Левитановский сквер.
№ 26С: Юго-Западная - ул. Верхняя Дуброва - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский проспект - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева.
№ 27С: ул .Растопчина - Левитановский сквер.
№ 29С: Энергетик - проспект Ленина.
№ 32: Т/к «Тандем» - проспект Строителей - ул. Красноармейская - Ново-Ямской пер. - ул. Левино Поле.
№ 33С: Пиганово - проспект Ленина.
№ 36: Центральный рынок - проспект Ленина - ул. Диктора Левитана - ул. Красная - ул. Офицерская.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.