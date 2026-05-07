Во Владимире подорожало строительство дороги от улицы Гастелло до Пекинки

В областном центре продолжается возведение магистрали, которая свяжет улицу Гастелло с улицей Куйбышева. В целом все идет по плану, но 5 мая администрация города Владимира официально заявила об удорожании работ.

Отныне возведение магистрали будет стоить на 4 миллиона 435 тысяч 165 рублей дороже. Соответствующее дополнительное соглашение в ближайшее время власти заключат с подрядчиком, в роли которого выступает АО «ДСУ-3». Таким образом, стоимость строительства выросла до 270 миллионов 545 тысяч рублей.

Интересно, что в этот же день власти областного центра опубликовали еще одно постановление, которое также связано со строительством на данном участке. На этот раз речь идет о создании производственно-технической базы муниципального Центра управления городскими дорогами. Новая база должна разместиться на одном из участков, примыкающих к будущей магистрали между улицей Гастелло и Пекинкой.

Пока объект даже не спроектирован: заказчиком выступит само МКУ «ЦУГД», для чего внутри учреждения даже придется создать специальную службу. Тем временем управлению архитектуры и градостроительства предстоит продумать вопрос с подведением к ней инженерных коммуникаций и изменить проект строящейся дороги, дабы обеспечить подъезды к базе и создать там парковки.

В администрации города Владимира объяснили, что на самом деле два этих постановления между собой не связаны. Удорожание стоимости дороги в мэрии объяснили очень просто: с 2026 года вырос налог на добавленную стоимость, в соответствии с чем и пришлось делать корректировку.

Что касается базы, то вопрос о ее создании назрел уже довольно давно, и действительно рассматривалось несколько вариантов ее размещения.

- ЦУГД нуждается в более качественных условиях размещения техники и содержания этой техники. Не стоит забывать, что на машинах работают люди, и нужно улучшать условия их труда, - уточнила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Пока конкретного срока создания нового объекта для дорожников не существует, зато строительство магистрали идет по графику. Если ничего не изменится, ее сдадут будущей осенью.